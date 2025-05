Slovenjgradčan Boštjan Konečnik je eden najbolj znanih harmonikarjev pri nas, ki s frajtonarico razveseljuje staro in mlado. Pravzaprav je zven diatonične harmonike še posebno približal mladim, saj meh velikokrat raztegne v kakšni diskoteki. Lani je praznoval abrahama, s frajtonarico pa se druži slabo desetletje manj. Igra jo tako rekoč vsak dan, v tem času je ustvaril in posnel okoli 250 skladb, zase in številne druge izvajalce, tudi Atomic Harmonik, Navihanke. Njegove največje uspešnice so Frajconar'ca je prava stvar, Treba ga je srat', Veseli december, Petki, sobote in nedelje, Borovničke i...