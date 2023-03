Fosili s Ptuja tudi na hrvaških festivalih

»Čeprav časi niso naklonjeni novim glasbenim projektom, je nam uspelo v pičlih enajstih mesecih izdati zgoščenko, na katero smo uvrstili deset naših skladb, naslovili pa smo jo po prvi skladbi Pogrešam te,« so ponosni člani skupine Fosili s Ptuja.

Njihov vodja je pevec, klaviaturist in kitarist Ivica Horvatić, ob njem pa sta še pevka Ida Žnidarič ter Franjo Slavinec. Kadar imajo kakšne večje prireditve, k sodelovanju povabijo še Branka Hostnika z akustično kitaro in prav tako čudovitim vokalom. Kot pravijo člani skupine, se tačas intenzivno pripravljajo na toplejši del leta, ko bodo tudi festivali, udeležili se bodo nekaterih na Hrvaškem.

So ena tistih glasbenih skupin, ki zabavajo ljudi z različnimi zvrstmi, zato jih radi povabijo na različna slavja, poroke, sodelujejo tudi v televizijskih oddajah. Na njihovem repertoarju se poleg panonske in slovenske glasbe znajdejo zimzelene popevke pa tudi zagorske, podravske, slavonske, dalmatinske, bosanske, srbske, sevdalinke, starogradske skladbe in skladbe z angleškega in nemškega govornega območja.