Foo Fighters odslovili bobnarja

Josh Freese je zadnji dve leti bobnal za ameriško megaskupino Foo Fighters, pred dnevi pa je dobil sporočilo, da ne bo več igral za ekipo, ki jo je pred tremi desetletji sestavil Dave Grohl, nekoč tudi sam bobnar. Sporočilo, ki ga je napisal Freese, ni navajalo razlogov za razhod: »V ponedeljek zvečer so me poklicali Foo Fighters in mi povedali, da so se odločili 'iti v drugo smer'. Razloga niso navedli.« Josh je zapisal, da je ne glede na vse zadnji dve leti užival z bendom – tako na odru kot drugod. In da mu želi vse najboljše. »V 40 letih profesionalnega bobnanja me še nikoli niso vrgli iz skupine, zato nisem jezen – sem le nekoliko šokiran in razočaran.«

Dave Grohl je skupino Foo Fighters ustanovil po smrti Kurta Cobaina. FOTO: Raphael Pour-Hashemi/Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Skupini se je pridružil po nepričakovani smrti dolgoletnega bobnarja Taylorja Hawkinsa. Sicer pa je Freese veljal za prostega strelca. Seznam bendov, s katerimi je igral, je dolg. Bil je član ameriškega punk benda Vandals, bobnal je tudi pri Guns N' Roses ter pri novovalovcih Devo. Hkrati velja za odličnega studijskega glasbenika in za bobnarja, ki ga pogosto vabijo, da oddela svoje na turnejah. Imel se je za delavca, delavca z modrim ovratnikom.

Foo Fighters bodo septembra, v spremljevalnem programu dirke formule 1, nastopili v Singapurju. Freese je napol v šali zapisal, da bo objavil deset možnih razlogov, zakaj so ga odpustili. Nedvomno pa je Dave Grohl, šef skupine Foo Fighters, zahteven delodajalec. Sam je namreč glasbeno kariero začel kot bobnar. Bil je bobnar kultne Nirvane, po smrti pevca Kurta Cobaina se je lotil skladanja pesmi, zaprl se je v studio in odigral vse inštrumente. Potem pa je poiskal glasbenike, s katerimi bi nadaljeval pot.