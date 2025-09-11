Folklorna skupina Emona je osvojila tudi ulice Peruja

Folklorna skupina Emona iz Ljubljane je v svoji 58-letni zgodovini gostovala v več kot 60 državah sveta od Čila in Peruja na zahodu pa do Japonske na vzhodu. V nekaterih, predvsem evropskih državah so nastopili tudi večkrat, nedavno pa so se znova vrnili z gostovanja v Južni Ameriki.

Belo mesto

»V Južni Ameriki smo se udeležili festivalov v Mehiki, Argentini, Čilu in letos v Peruju,« pojasni Peter Kregar, predsednik FS Emona. »To je bilo prvo gostovanje v Peruju. Stik smo navezali na gostovanju v Čilu leta 2020, kjer so nastopili tudi Perujci. Uradno vabilo župana mesta Arequipa smo prejeli marca letos. Festival v Arequipi je bil 43. po vrsti. Petnajstega avgusta, ko je potekala parada skozi središče mesta (po ocenah organizatorja je bilo ob trasi povorke več kot 250.000 gledalcev), so praznovali tudi 485. obletnico ustanovitve mesta.«

Člani FS Emona v Peruju

Slovenska folklora je navdušila perujske gledalce.

Arequipa, znana tudi po vzdevkih Ciudad Blanca (špansko za Belo mesto) in León del Sur (špansko za Južni lev), je glavno mesto istoimenske province in departmaja. Je tudi sedež ustavnega sodišča Peruja in ga pogosto imenujejo pravna prestolnica. Leta 2000 je Unesco zgodovinsko središče Arequipe razglasil za svetovno dediščino.

»Na festivalu smo se predstavili s 17 plesalci in petimi glasbeniki,« je po vrnitvi povedal Kregar. »Kot umetniški vodja nas je spremljal dr. Bojan Rok. Kot zanimivost naj povem, da je v Južni Ameriki živa glasba na nastopih bolj redkost. Mi še vedno vztrajamo z živo glasbo in petjem v živo, čeprav smo imeli v dvorani, kjer smo nastopali, kar nekaj težav z ozvočenjem.«

Šest nastopov

Poleg uvodne parade skozi mesto – plesali so približno sedem kilometrov s svojimi koreografijami ali z manjšo improvizacijo polke in valčka; vsakih 50 ali 100 metrov so jim gledalci namenili navdušene vzklike za spodbudo. Med turnejo so imeli še šest nastopov, od tega pet v dvorani in en nastop v mestnem parku. Predstavili so se z naslednjimi koreografijami: goriški plesi, pustni štajerski plesi in štajerski plesi, Plešem po prleško ter Od Krasa do Trsta in tržaškega zaledja. Žal se na gostovanju po nadvse zanimivi državi niso srečali s Slovenci, ki živijo v Peruju.

Glasbeniki so spremljali naše plesalke in plesalke.

Plešejo tudi veterani.

250 tisoč gledalcev jih je spremljalo na paradi.

»Gostovanja se v bistvu ne razlikujejo, razlikujeta pa se organizacija in kultura države, ki nas povabi,« pravi Kregar. »Za to gostovanje moram povedati, da je bilo organizacijsko za Južno Ameriko na izredni ravni. Glede na dejstvo, da je bila to zanje že 43. ponovitev. Hkrati smo imeli veliko srečo z dvema mladima vodnikoma, ki sta nam v angleščini, ki je za Južno Ameriko redkost, zelo olajšala gostovanje in samo organizacijo.«

Člani FS Emona so zelo ponosni, da so se udeležili festivala s tako velikim številom gledalcev v živo, poudarja Kregar. »Nastopiti na paradi z 250.000 gledalci je bil za vsakega od nas edinstven dogodek, kar je težko opisati, to moraš doživeti. Tudi naši najstarejši plesalci česa podobnega še niso doživeli v 58-letni zgodovini skupine.«

Moško ubrano petje

Tudi naši najstarejši plesalci česa podobnega še niso doživeli.

Uživali v vsaki točki

Zadnji dan festivala 19. avgusta so folkloristi v dopoldanskih urah nastopili za osnovnošolce. Dvorana, ki ima približno 8000 sedežev, je bila skoraj polna. »Imeli so nekakšen kulturni dan, bi rekli v Sloveniji,« je še povedal predsednik FS Emona. »Opazoval sem otroke, ki se niso popolnoma nič dolgočasili, ampak uživali v vsaki točki. Šole so se med seboj ločile po uniformah, pravzaprav športnih trenirkah. Zanimivo, morda za slovenske razmere nenavadno. Naša skupina je bila še toliko bolj oblegana, saj so se številni želeli fotografirati z eksoti.« Kregar kaj podobnega zelo pogreša tudi v Ljubljani: »Žal niti šolski program niti JSKD za kaj podobnega niso zainteresirani. Na naših predstavitvah skupine na začetku šolskega leta v srednjih šolah običajno slišimo: Nismo vedeli, da se tudi v Ljubljani pleše folklora. Žalostno, ampak resnično.«

Slovenska zastava na perujskem odru

Skupina se je že začela pripravljati na praznovanje 60-letnice. »Želeli bi jo praznovati jeseni leta 2027, verjetno v Cankarjevem domu v Ljubljani, in sicer z novimi koreografijami, ki bi nas še bolj približale slovenskemu občinstvu. Žal pa je naša slovenska folklorna umetnost v zadnjih letih bistveno bolj zanimiva za tuje občinstvo kot domače,« je sklenil Peter Kregar.