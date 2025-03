Firbci oblekli narodno nošo

Ansambel Nemir in Firbci so poslušalcem predstavili nov skupni valček z naslovom Kozolček. Potem ko so Firbci zasloveli z Brajdami, so se tokrat lotili klasičnega valčka, ki je tako zelo značilen za slovensko narodnozabavno glasbo, ter oblekli tradicionalno narodno nošo in se z njo poklonili slovenski kulturni dediščini.

Člani ansambla Nemir pa si za nastope vedno oblečejo noše in ostajajo zvesti tradiciji in zvoku, po katerem so prepoznavni. Tokrat so s Firbci ustvarili harmonijo med modernim pristopom in ohranjanjem tradicije, ki navdušuje občinstvo vseh generacij. Do sodelovanja je prišlo spontano, na skupnem nastopu, kjer so fantje takoj začutili posebno energijo. Ob prvem poslušanju valčka Kozolček so vedeli, da bo ta nekaj posebnega.

Glasbo zanj je skomponiral Rok Švab, besedilo je delo Mateja Kocjančiča. V studiu je valček posnel znani dolenjski glasbenik Peter Fink, v videospotu, ki so ga posneli v Deželi kozolcev in na drugih lokacijah, pa so sodelovali Jan, Janez, Jožica in Laura Gole. V valčku fantje opevajo spomin na otroštvo in kozolček, pod katerim so se pogosto igrali, včasih tudi skrili, danes pa ga ni več.