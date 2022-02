A lahko je naslov polke, za katero je glasbo ustvaril harmonikar Modrijanov Rok Švab, besedilo pa je prispevala Vera Šolinc. Fantje, ki ustvarjajo pod imenom Firbci, so jo posneli v Studiu Don Allen, pri producentu Alenu Klepčarju, znanem vodji in harmonikarju Ansambla Biseri. Za polko v nekoliko neobičajnih ritmih so že posneli videospot, ta pa je nastal pod taktirko Tima Krhlanka. Skupina Firbci je bila ustanovljena šele lani, prvič so nase opozorili z nastopom v oddaji V petek zvečer na Televiziji Slovenija, v kateri so se predstavili z legendarno uspešnico Jagode in čokolada. Štiričlansko...