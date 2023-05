Evrovizije: to je vse, kar morate vedeti o finalnem večeru

V Areni Liverpool je že vse nared, da na oder ob 21. uri stopijo finalisti letošnje Evrovizije. Po lanskoletni zmagi Ukrajine je Združeno kraljestvo prevzelo organizacijo letošnjega 67. festivala. V dveh polfinalnih večerih, ki sta se odvila v torek in četrtek, je bilo izbranih 20 finalistov, ki se jim bodo drevi na odru pridružili še predstavnik lanske zmagovalke (Ukrajine) in predstavniki petih velikih držav, in sicer Italije, Nemčije, Španije, Francije in Združenega kraljestva. Slovenska zasedba Joker Out bo na veliki oder stopila 24.

Glasbeni spektakel bodo tudi povezovale tri voditeljice in voditelj. Britanki Aleshi Dixon, Hannah Waddingham in ukrajinski pevki Julii Sanina se bo pridružil še legendarni voditelj Graham Norton.

O zmagovalcu bo odločalo vseh 37 sodelujočih držav, en set glasov pa bo podelil ostali svet. 50 odstotka glasov vsake države bodo prispevale strokovne komisije, v vsaki je pet članov, ostalih 50 odstotkov pa bodo prispevali gledalci.

Najprej bodo znani rezultati strokovnih komisij, nato pa bodo javili še rezultate telefonskega glasovanja. Strokovne komisije bodo skupno podelile 2146 točk, ljudstvo pa 2204 točk. Najvišje število točk, ki jih lahko dane osvoji zmagovalka, je 900 točk. Pred začetkom stavnice napovedujejo zmago Švedinji Loreen, na drugo mesto pa uvrščajo finskega predstavnika in njegovo skladbo Cha Cha Cha. Slovenski predstavniki so na stavnicah v drugi polovici lestvice

Slovenske rezultate glasovanja bo Evropi razkrila priljubljena voditeljica Melani Mekicar.

1. Avstrija: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2. Portugalska: Mimicat – Ai Coração

3. Švica: Remo Forrer – Watergun

4. Poljska: Blanka – Solo

5. Srbija: Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. Francija: La Zarra – Évidemment

7. Ciper: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8. Španija: Blanca Paloma – Eaea

9. Švedska: Loreen – Tattoo

10. Albanija: Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Italija: Marco Mengoni – Due Vite

12. Estonija: Alika – Bridges

13. Finska: Käärijä – Cha Cha Cha

14. Češka: Vesna – My Sister’s Crown

15. Avstralija: Voyager – Promise

16. Belgija: Gustaph – Because Of You

17. Armenija: Brunette – Future Lover

18. Moldavija: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19. Ukrajina: TVORCHI – Heart of Steel

20. Norveška: Alessandra – Queen of Kings

21. Nemčija: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22. Litva: Monika Linkytė – Stay

23. Izrael: Noa Kirel – Unicorn

24. Slovenija: Joker Out – Carpe Diem

25. Hrvaška: Let 3 – Mama ŠČ!

26. Velika Britanija: Mae Muller – I Wrote A Song