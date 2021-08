Filmsko poletje v središču Ljubljane

Plezalni izzivi so bili zelo zahtevni, na koncu pa sta si zmago in čeka za 2.500 eur priborila Francoz Manuel Cornu in Katja Debevec.

Gajin svet 2 sledi prvemu filmu, ki si ga je med letoma 2018 in 2019 v kinu ogledalo več kot 80.000 ljudi, na televiziji pa kar 200.000 gledalcev.

Mlado junakinjo bo tokrat igrala Uma Štader, za katero je bila glavna vloga presenečenje.

Se še spomnite pogumne in navihane Gaje, ki je sestro in prijateljico reševala pred spletno nevarnostjo? Malce starejša in modrejša se najstnica Gaja vrača na filmska platna. Te dni je dogajanje v središču Ljubljane izjemno pestro, saj filmska ekipa snema drugi del. Mladinska romantična komedija prinaša nadaljevanje zgodbe o pogumni in navihani deklici, ki si jo je leta 2018 ogledalo veliko gledalcev.Tokrat se bo 14-letna glavna junakinja spopadala z najstniškimi težavami, družinskimi problemi in kriminalnimi primeri. Mlada igralkabo največ snemalnih dni preživela s, svojim filmskim očetom, ki je imel to vlogo že v prvem filmu. Gajin prijatelj Matic bo tokrat, preostale vloge pa bodo prevzeli priznani igralci, ki so večinoma nastopili že v prvem delu.bo Gajina mama,družinski prijatelj Gregor,Gajina učiteljica saksofona Ema,bo višji inšpektor Hace. Vračata se tudi mladikot Gajina sestra Tea inkot njena prijateljica Daša.Na novo pa se bodo pridružili šein. Režiser in producentje ob začetku snemanja svojega tretjega celovečerca izrazil veselje, da je po štirih letih pred njimi nadaljevanje filma, ki je osvojil srca več generacij otrok in staršev.»Gaja je zdaj nekoliko starejša, njen svet pa ostaja svet poguma, zapletov, akcije, srčnega prijateljstva in optimizma. Gaja se bo v drugem delu na svoj odločni način spopadla z najstniškimi težavami, doživela vdor v osebni profil na družabnem omrežju, pomagala rešiti kriminalni primer in gledalcem pokazala, da je prijateljstvo tisto, kar največ šteje. Pa čeprav so tvoji starši ločeni, živiš s tečno starejšo sestro in se povrhu zaplete še tvoj odnos z najboljšim prijateljem,« je še dodal.