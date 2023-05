Filmski svet zavit v črnino: zapustil ga je igralski velikan

Po poročanju britanskega BBC-ja je v 59. letu starosti umrl poznani igralec Ray Stevenson. Za zdaj še ni znano, kaj je bil vzrok smrti. BBC omenja, da je bil Stevenson v času smrti na snemanju filma Cassino in Ischia. Snemanje se je odvijalo na italijanskem vulkanskem otoku Ischia.

Stevenson je pustil močan pečat v filmski industriji. Videli smo ga lahko v različnih filmih Thor (Thor, Thor: Ragnarok in Thor: The Dark World) in v filmu Trije mušketirji. Pa tudi v številnih priljubljenih TV serijah, med drugim v Rome, Dexter in Vikings.

Priljubljenemu igralcu, ki se je rodil leta 1964 na Severnem Irskem, so se priklonili pomembni ljudje iz filmskega sveta. Režiser S. S. Rajamouli, s katerim sta sodelovala v filmu RRR (Rise Roar Revolt), je na tviterju zapisal: »Šokantno... Kar ne morem verjeti tej novici. Ray je s seboj na snemanja prinesel toliko energije in živahnosti. Bilo je nalezljivo. Delati z njim je bilo čisto veselje. Moje molitve so z njegovo družino. Naj njegova duša počiva v miru.«