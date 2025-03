Filmski svet zavit v črnino: umrl zvezdnik Vojne zvezd, Transformerjev, Zvezdnih stez ...

V 94. letu starosti je umrl Clive Revill, priznani britanski igralec, znan po vlogah v klasikah, kot so Vojna zvezd, Transformerji, Batman in Zvezdne steze. Po dolgem boju z demenco je igralec preminil 11. marca v domu za ostarele v Los Angelesu, je za The Hollywood Reporter potrdila njegova hči Kate.

Revill, rojen leta 1930 v Wellingtonu na Novi Zelandiji, je odraščal v umetniški družini – njegova mati je bila operna pevka, oče pa je delal kot mizar. Njegova igralska kariera je trajala več kot šest desetletij, v tem času pa je pustil globok pečat tako v gledališču kot na televiziji in filmskem platnu.

FOTO: Press Release

Revill je svojo kariero začel v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je sodeloval z legendarnima britanskima igralcema Laurenceom Olivierjem in Vivien Leigh. Njegova igralska pot je obsegala tako klasično gledališče kot ameriške televizijske serije in filme.

Njegova zadnja vloga je bila v španskem filmu The Queen of Spain iz leta 2016, kjer je nastopil ob igralki Penélope Cruz, poroča britanski Mirror.

Clive Revill ostaja v spominu kot vsestranski umetnik, ki je svoje like oblikoval z edinstveno karizmo in glasom, ki ga bodo poznavalci animiranih in znanstvenofantastičnih svetov prepoznali tudi danes.