Filmski svet zavit v črnino: med spanjem umrl legendarni režiser

V 76. letu starosti je na svojem domu v Kaliforniji umrl režiser Ivan Reitman, ki je med drugim režiral filmski uspešnici Izganjalci duhov in Dvojčka. Preminil je med spanjem. Reitman je ustvaril nekaj največjih komedij 80. in 90. let minulega stoletja. »Naša družina žaluje zaradi nepričakovane izgube moža, očeta in dedka, ki nas je naučil, da v življenju vedno iščemo čarobno. V tolažbo nam je, da je njegovo delo filmskega ustvarjalca prineslo smeh in srečo neštetim ljudem,« so sporočili njegovi otroci v izjavi za javnost.

Reitman se je rodil na Češkoslovaškem 27. oktobra 1946. Njegova mati je preživela grozote Auschwitza, njegov oče je bil lastnik največje tovarne kisa v državi. Družina se je preselila v Kanado, ko je bil star štiri leta. Za film se je začel zanimati, ko je kot študent glasbe obiskoval univerzo McMaster v Hamiltonu, kjer je režiral več kratkih filmov.

Dve nominaciji za oskarja

Kariero v filmski industriji je Reitman začel kot producent Davida Cronenberga (filma Shivers in Rabid). Z režijo uspešnice Poletje v koloniji iz leta 1979 je začel plodno ustvarjalno partnerstvo z Billom Murrayjem. Z njim je kot režiser sodeloval tudi v filmih Greva v vojsko (1981) in zatem v Izganjalcih duhov (1984). Film je prejel dve nominaciji za oskarja, nadaljevanje leta 1989 pa je prav tako režiral Reitman. Poleg tega je produciral film Izganjalci duhov: Zapuščina (2021), ki ga je režiral njegov sin Jason.

Reitman je režiral tudi komedijo Dvojčka (1988) z Arnoldom Schwarzeneggerjem, s katerim je ponovno sodeloval pri filmih Policaj iz vrtca (1990) in Junior (1994), ter Šest dni, sedem noči, Moja super bivša in Gola zabava.