Filmski studio v tožbi zaradi rasizma

Izbrisali so me. Zaradi te poteze sem v očeh milijonov ljubiteljev kina postal neviden.

Film Počitnice za odrasle iz leta 2009 spremlja štiri pare, ki se na oddih odpravijo na pravljični tropski otok, kjer pa že prvi dan odkrijejo, da njihovo izbrano letovišče ni namenjeno brezskrbni zabavi, ampak se tu v prvi vrsti odvijajo zakonske terapije. Ki se jih morajo udeležiti, sicer lahko kar spakirajo. Sproščujoča komedija, ki je doživela odličen odziv gledalcev in znatno odebelila blagajne kinodvoran, je enemu izmed osrednjih igralcev v ustih pustila grenak priokus, ki ga ne more izmiti niti po dobrem desetletju."Film je bil za studio Universal velikanski finančni uspeh. A namesto da bi spoštovali moje delo in podpisano pogodbo, sem zaradi njih v očeh milijonov ljubiteljev kina postal neviden," pravi, ki so ga s promocijskega plakata preprosto izbrisali. Njega in njegovo filmsko partnerico, tudi temnopolto igralko. Na plakatu je ostala le šesterica teh, ki so igrali tri belopolte pare.in. In da je žalitev še večja, odstranili niso le podobe edinega temnopoltega para, tudi med zasedbo glavnih igralcev nenadoma ni bilo več njunih imen.Ko je film doživel domačo premiero na ameriški tleh, je promocijsko gradivo slikovno prikazalo zgodbo, kot so jo gledalci nato gledali. Zgodbo štirih parov, treh belih in enega temnopoltega. A takoj ko se je film začelo reklamirati v mednarodnih krogih, že je okoli oble začel krožiti plakat z le še tremi belimi pari. "Plakat smo želeli poenostaviti in izpostaviti imena, ki so na mednarodnem trgu najbolj prepoznavna," so se poskušali izvleči pri studiu, Lovu pa obljubili, da bodo ta diskriminatorni spodrsljaj popravili in se vrnili k originalnemu plakatu.Še več, prizadeti igralec je od vodilnih v studiu slišal tudi opravičilo, da se mu vsaj nekoliko odkupijo, pa so mu obljubili, da bodo pri katerih naslednjih projektih pomislili nanj in mu ponudili vidnejše vloge. "Pri studiu so lagali. Požrli niso le svoje besede, da bodo Faizonu Lovu pomagali pri karieri, tudi diskriminatornega in žaljivega plakata se niso znebili. Še več, ne uporabljajo ga več le za mednarodni trg, zdaj tudi za domači," piše v sodnih spisih tožbe, ki jo je igralec vložil proti studiu. S poudarkom, da se pri Universalu, ker še po desetletju uporabljajo sporni plakat, ne morejo več izgovarjati na nepremišljenost, presegli pa da so tudi okvire kršenja pogodbe in zaplavali globoko v vode rasizma in diskriminacije.Love, ki kljub obljubi ni v minulem desetletju dobil nobene vidnejše vloge, danes ve, da so ga zgolj poskušali utišati. Še več, v poizkus, da ga pomirijo, so pritegnili tudi njegovega soigralca Vincea Vaugha, ki naj bi ga v dneh največjega razburjenja poklical in mu svetoval, naj okoli posterja raje ne dviga preveč prahu, saj bo le škodoval svoji karieri. Ki pa je vseeno bolj ali manj obtičala na mrtvi točki. "Oškodovali me niso le finančno, ker so me na celi črti zavrnili in spregledali zaradi barve polti, ampak tudi na precej globlji ravni," pravi Love in dodaja, da je šel v tožbo ne le zaradi sebe, ampak tudi zaradi prihodnjih generacij temnopoltih igralcev, za katere upa, jim bodo tovrstne izkušnje prihranjene.