Filmska zgodovina na dražbi, veliko vznemirjenje glede oblek Audrey Hepburn in princese Diane

Audrey Hepburn in princesa Diana. Obe, čeprav iz različnih svetov, sta bili modni ikoni, njun slog je bil brez primere in brezčasen. Izžarevali sta neprimerljivo eleganco in odločno dostojanstvo, prepleteno z žensko nežnostjo, kar jima je uspelo ujeti tudi v njune modne odločitve. In čeprav je od njunih smrti minilo že skoraj tri desetletja, sta še vedno vir navdiha mlajšim generacijam.

Te bodo zdaj dobile priložnost, da se dokopljejo do nekaterih njunih ikoničnih oblek, dražbena hiša Julien's namreč na začetku prihodnjega meseca prireja tridnevno dražbo, na kateri se bo mogoče potegovati za približno 1400 najbolj fascinantnih in ikonskih predmetov, ki jih povezujemo z največjimi legendami Hollywooda in kulturno najvplivnejšimi osebami vseh časov. V tej impresivni zbirki sta tudi rožnata Givenchyjeva obleka, ozaljšana z zlatimi resicami, ki jo je Hepburnova nosila v zimzeleni klasiki Zajtrk pri Tiffanyju, ter večerna rdeča obleka, prepredena z zlatimi nitmi, v kateri je princesa Diana navdušila na premieri filma Hot shots! leta 1991.

Nepozabna rdeča obleka je le eno izmed oblačil pokojne princese Diane, ki jih ponujajo na dražbi. FOTO: Julien's Auctions, Cover Images

Legende: Hollywood in plemstvo je verjetno precej primerno ime za dražbo, ki bo med 6. in 8. septembrom potekala na Beverly Hillsu (in vzporedno na spletu). Tudi v čast stoletnici filmskega studia Warner Bros. postavlja na ogled kostume, pripomočke, fotografije in druge filmske memorabilije, ki pripovedujejo zgodbo nekaterih največjih hollywoodskih uspešnic in njihovih zvezd – nekatere bo javnost videla celo prvič. Z drugimi predmeti razkazuje blišč in glamur najvišje aristokracije. Slednje je odlično ujeto v omenjeni obleki pokojne princese, za katero si pri Julienu obetajo do 360.000 evrov. Podoben kupček zna prinesti Audreyjina rožnata obleka, okoli katere že zdaj vznemirjeno brbota. Bila je namreč narejena izključno zanjo. Originalna obleka izpod prstov Huberta Givenchyja je bila črna, a ga je igralka nato prosila, ali lahko zanjo naredi rožnato različico z nekoliko globljim izrezom.

Filmska princesa Leia v obleki sužnje je burila moško domišljijo. FOTO: Julien's Auctions

Med modnimi poslasticami prihajajoče dražbe so tudi obleke, ki so jih pred filmskimi kamerami nosile največje hollywoodske dive zlate dobe filma.

Nosile pred filmskimi kamerami

Med drugimi modnimi poslasticami prihajajoče dražbe so tudi obleke, ki so jih pred filmskimi kamerami nosile največje hollywoodske dive zlate dobe filma, od Grete Garbo in Vivien Leigh do Judy Garland in Elizabeth Taylor. Zbiratelji se znajo zagrebsti tudi za zlata poročna prstana, ki sta si ju v znak ljubezni izmenjala Humphrey Bogart in Lauren Bacall, par, ki je veljal za skoraj hollywoodsko aristokracijo.

Bi hoteli imeti masko superjunaškega Deadpoola? FOTO: Julien's Auctions/Cover Images

Daleč stran od modnih brvi in rdečih preprog, še celo v galaksijah daleč stran, pa je filmska princesa Leia v eni največjih franšiz, Vojni zvezd, nosila preprosto obleko sužnje. Ta prihaja s sicer precej kraljevsko ceno, najmanj 20 tisočakov. A tudi ta znesek je precej skromen v primerjavi s 180.000 evri, kolikor zna po grobih ocenah prinesti rdeč suknjič, ki ga je na krovu morda najbolj legendarne vesoljske ladje Enterprise nosil kapitan James T. Kirk v podobi Williama Shatnerja v Zveznih stezah. Mlajši filmski sladokusci se bodo verjetno borili za čelado Ironmana, ki ga je v stripovskem hitu nosil Robert Downey Jr., ali pa za katero od čarovniških palic, s katerimi so se z magijo proti zlim silam borili Harry Potter, Ron Weasley in Hermiona Granger. A to je šele začetek vsega, kar bo mogoče na dražbi kupiti – če imate, seveda, dovolj pod palcem.