Filmska umetnost spet v kinodvoranah

Berlinale bodo letos med 10. in 20. februarjem izpeljali v živo, a z zaradi pandemije prilagojenim konceptom. Na ogled bo za približno 20 odstotkov manj filmov v vseh sekcijah kot običajno, ključni dogodki, s premierami in ekipami, bodo strnjeni v prvi teden in razporejeni v več terminov - vse s ciljem sledenja zdravstvenim protokolom.

Ob najbolj odmevnih bodo 16. februarja ponovno podelili še številne druge nagrade. FOTO: Reuters

Organizacijska ekipa enega največjih filmskih festivalov na svetu je bila zadnji mesec v nenehnem stiku z vladnimi odločevalci in zdravstveno stroko. Do zadnjega niso vedeli, ali festival bo ali ne. Vedeli so le, da ga želijo izpeljati v stari dobri maniri ali pa prestaviti, saj da je film veliko širša izkušnja, kot jo ponuja splet.

Festivala se bodo lahko udeležili cepljeni in preboleli z vsakokratnim dnevnim testiranjem, obvezna bo maska FFP2 v vseh notranjih prostorih. Dvorane bodo lahko polovično zasedene. Le tako bo mogoče izpeljati vsaj približek dogodka, kot je bil nekoč. Vodstvo meni, da je festival seveda veliko več kot nabor filmov, ki jih ljudje, kot je bilo pogosto v zadnjih dveh letih, gledajo doma.

179 premier v vseh sekcijah bo na ogled.

Filmska panoga in drugi ljubitelji filma so odločitev pozdravili tudi v smislu, da kultura in umetnost ne smeta klecniti, temveč širiti duha ustvarjalnosti in svobode.

Zlati medved za ikono

Na letošnjem Berlinalu bo veliko pozornosti namenjene eni največjih igralk evropske in svetovne kinematografije, pa tudi gledališča, 68-letni Francozinji Isabelle Huppert. Igralka bo številnim nagradam pridala še zlatega medveda za življenjsko delo, ki ji ga bodo podelili na posebni slovesnosti, 15. februarja, sledila bo projekcija njenega najnovejšega filma A propos de Joan.

Na Berlinalu bodo zavrteli nekaj njenih najbolj odmevnih filmov, med katerimi ne bodo manjkali Učiteljica klavirja, 8 žensk in Ona. Igralka bo sodelovala tudi na pogovoru o njenem delu in številnih izjemnih likih, ki gledalca pogosto potegnejo iz cone udobja in ga soočijo z lastnimi malomeščanskimi konvencijami.

Dobra novica je, da bo na festivalu v vseh sekcijah kar 179 premier, da bodo 16. februarja ob najbolj odmevnih ponovno podelili še številne druge nagrade ter da je za festival veliko zanimanja tako med stroko kot laičnimi gledalci. A organizatorji tokrat bolj kot kdaj prej stavijo na manj izmerljive reči – na upanje in čisto veselje, da je filmska umetnost spet v kinodvoranah, tam, kamor spada.