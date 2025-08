Filmoljubci, načrtujte pot v Brežice: v štirih dneh se bo zvrstilo 13 filmov

Po lanskih dobrih izkušnjah v Brežicah zadnji teden avgusta načrtujejo 2. Festival evropskega filma. V štirih dneh bodo predvajali 12 celovečernih filmov in en kratki film. Pričakujejo tudi številne goste.

Kot je pojasnil ustanovitelj in programski direktor festivala Aleš Pavlin, je izbor filmov raznolik. Kot narekuje že ime festivala, so izbrali same evropske filme. Trije bodo v Sloveniji predvajani prvič.

Festival bo potekal na več prizoriščih, to je v Viteški dvorani, prostoru pod njo, muzejskem paviljonu in na terasi, če bo vreme primerno.

Festival se bo začel v sredo, 27. avgusta, z angleško-francosko romantično dramo Živiva v času režiserja Johna Crowleyja. Naslednji dan bodo na sporedu italijansko-francoski film Parthenope režiserja Paola Sorrentina, francoski Nebrušeni diamant režiserske Agathe Riedinger in francoski Vinski čudež režiserja Randalla Millerja.

V petek bo na ogled italijansko-francosko-španski film Balada o Limonovu režiserja Kirilla Serebrennikova, hrvaški film Šlager režiserja Nevia Marasovića, ki bo doživel slovensko premiero, in film srbskega režiserja Todora Chapkanova z naslovom Mejdan: Med vodo in ognjem.

Odprl ga bo film režiserja Johna Crowleyja. FOTO: Mark Blinch/Reuters

V soboto, 30. avgusta, zadnji dan festivala, bosta dopoldne na sporedu otroški francoski film za otroke Bambi: življenjska pot v gozdu režiserjain film Valovanje režiserja, ki je letos dobil oskarja za najboljši animirani film. Sledili bosta še dve slovenski premieri, to sta norveški film Armand režiserjain belgijsko-francoski Saint-Exupery v režiji

Kot zadnji film bodo na festivalu predvajali dokumentarec o življenju Zorana Predina z naslovom Praslovan režiserja Slobodana Maksimovića. Festival bodo sklenili zvečer s koncertom v Mladinskem centru Brežice in podelitvijo nagrade občinstva za najboljši film.

Tako kot lani bodo gostili več filmskih ustvarjalcev, dodatno turistično ponudbo pa pripravlja tudi brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino, ki ga vodi direktorica Katja Čanžar.

12 CELOVEČERCEV in en kratki film bodo predvajali.

Osrednje prizorišče bo Posavski muzej Brežice; festival bo potekal v Viteški dvorani, prostoru pod njo, muzejskem paviljonu in na terasi, če bo vreme primerno.

Poleg sponzorjev je festival finančno podprla tudi občina Brežice. Po besedah župana Ivana Molana si želijo, da bi postal tradicionalen, saj so prepričani, da gre za vsebine, ki jih okolje potrebuje. Slednje po besedah brežiške podžupanje in predsednice organizacijskega odbora za pripravo festivala Mojce Florjanič dokazuje lanska izvedba, ki je uspela in ni odmevala le v Posavju.

Kot zadnjega bodo predvajali dokumentarec Praslovan režiserja Slobodana Maksimovića. FOTO: Voranc Vogel