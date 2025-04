Filmi, ustvarjeni z UI, v igri za oskarja. Igralci zaskrbljeni

Ameriška akademija filmske umetnosti in znanosti, najbolj znana po podelitvi oskarjev, je sprejela dve pomembni spremembi pravil. Potrdila je, da bodo za prestižne nagrade lahko tekmovali tudi filmi, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence (UI), in da bodo morali člani akademije pred glasovanjem dokazati, da so si ogledali vse nominirane filme.

Po poročanju STA nova pravila določajo, da uporaba UI in drugih digitalnih orodij »ne bo niti pomagala niti škodila možnostim za nominacijo«. Čeprav tehnologija sama po sebi ne bo razlog za diskvalifikacijo, bo akademija pri izbiri zmagovalcev še naprej upoštevala človeški prispevek. »Akademija in vsaka njena veja bo presojala dosežek ob upoštevanju stopnje, do katere je bil človek v središču ustvarjalnega avtorstva,« so zapisali v pojasnilu.

Nekateri člani akademije si sploh niso ogledali vseh nominiranih filmov. FOTO: Reuters

10 kandidatov je nominiranih za najboljši film.

Zaskrbljeni igralci

Odločitev sledi razpravam po letošnji podelitvi, saj je generativna UI, ki lahko ustvarja vsebine na podlagi preprostih ukazov, pomagala pri produkciji nekaterih nagrajenih filmov. Tehnologijo so denimo uporabili za izboljšanje madžarskega naglasa igralca Adriana Brodyja v filmu Brutalist in za izpopolnitev pevskih glasov v muzikalu Emilia Perez, nagrajenem z oskarjem.

Kljub naraščajoči priljubljenosti v filmski in glasbeni produkciji uporaba UI ostaja sporna, umetniki in igralci pa izražajo zaskrbljenost glede vpliva na njihovo delo in vsebin, ki se jih uporablja za urjenje orodij UI.

Z umetno inteligenco so izboljšali madžarski naglas Adriena Brodyja. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Druga ključna sprememba se tiče potrjenih sumov, da posamezni člani akademije občasno preskočijo ogled nekaterih nominiranih filmov, še posebej ob naraščajočem številu nominirancev v zadnjih letih. Novo pravilo, ki bo začelo veljati s podelitvijo oskarjev marca 2026, bo nadomestilo dosedanjo ureditev, ki je temeljila na zaupanju.

V skladu z novim sistemom bodo člani akademije nadzorovani prek interne platforme za oglede. Za filme, ki si jih bodo ogledali drugje, na primer v kinematografih ali na festivalih, bodo morali volivci izpolniti obrazec in potrditi, kdaj in kje so si film ogledali. To pravilo bo veljalo za vse kategorije, vključno z glavno kategorijo za najboljši film, v kateri je nominiranih deset filmov in pri katerih studii tradicionalno vlagajo veliko truda v promocijske dogodke za člane akademije.