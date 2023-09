Film z Niko Rozman dobil študentskega oskarja

Polurna nemško-srbska drama Resnica (Istina), v kateri je glavno vlogo odigrala naša igralka Nika Rozman, je osvojila študentskega oskarja. S tem prestižnim odličjem ovenčani film pa lahko zdaj kandidira tudi za najbolj čislanega in čisto pravega oskarja. »To je povsem nadrealistično. Neznosno smo veseli te nagrade in komaj ubesedimo občutke. Za ekipo je to veliko priznanje in zahvala za vse naše delo,« je ob prejemu povedala režiserka Tamara Denić, producent filma Christian Siee pa je dodal, da je nagrada posebna čast in prepoznanje kakovostnega dela ekipe za filmom, »to je uresničenje vseh sanj«.

Resnica je nedvomno zajezdila val slave. Potem ko je svetovno premiero doživela na 44. nemškem filmskem festivalu Max Ophüls Preis, na katerem je osvojila nagrado občinstva med srednje dolgimi filmi, se je uvrstila tudi v jagodni filmski nabor študentskih finalistov za prestižno mednarodno nagrado bafta 2023. Zdaj pa je slavila še na 50. študentskih oskarjih, na katerih je bilo od 2443 prijavljenih projektov s 720 univerz z vsega sveta nagrajenih zgolj 14.

12 študentskih oskarjevcev je dobilo tudi pravega oskarja

Film pripoveduje o fotoreporterki Jeleni, ki jo je upodobila Rozmanova. Ta je opisala polnokrven, večplasten in kompleksen lik ambiciozne fotografinje, ki mora zaradi političnih pritiskov pustiti svoje življenje v Beogradu in se s hčerko čez noč odseliti v Nemčijo. A tam kmalu spoznata, da se tudi v t. i. varnem zavetju Evrope ne cedita med in mleko. »Izjemno ganljiva zgodba, dodelan scenarij in aktualna tema, ki obravnava svobodo govora, neodvisnost medijev in pomen raziskovalnega novinarstva v današnjem času, so me takoj pritegnili,« je pojasnila slovenska umetnica.

V filmu, ki trenutno potuje po festivalih po tujini, poleg Nike nastopajo še Milica Vuksanović, Elizabeta Đorevska, Željko Marović, Matthias Ludwig, Jelena Bosanac in Idil Üner. Pod scenarij se je podpisal David M. Lorenz, glasbeno podlago pa sta prispevala Chrisna Lungala in Hannes Ohde.

Drama Resnica in drugi filmi, ki jih je zdaj nagradila Akademija, lahko torej kandidirajo za prestižne oskarje, ki jih bodo podelili marca prihodnje leto. Za zlate kipce se lahko potegujejo v kategorijah kratkega animiranega filma, kratkega akcijskega filma ali kratkega dokumentarnega filma. Pretekli nagrajenci študentskih oskarjev so nabrali 67 nominacij za oskarja in 12-krat kipec tudi osvojili, med temi so bili Spike Lee, Pete Docter, Patricia Cardoso, Robert Zemeckis in Patricia Riggen.