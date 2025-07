Film pod zvezdami vabi na Ljubljanski grad

Na dvorišču Ljubljanskega gradu bo med 10. julijem in 2. avgustom spet prireditev Film pod zvezdami, ki jo Kinodvor pripravlja v sodelovanju z zavodom Ljubljanski grad. Program prinaša najodmevnejše naslove pretekle kinematografske sezone in štiri predpremiere.

Film pod zvezdami bo uvedlo Valovanje režiserja Gintsa Zilbalodisa, prejemnik oskarja in evropske filmske nagrade za najboljši animirani celovečerec. Svet, posejan z ostanki človeške civilizacije, se bliža koncu. Maček je samotarska žival, a ko njegov dom opustoši velika povodenj, skupaj z drugimi živalmi poišče zavetje na čolnu. Medtem ko plujejo skozi sanjske pokrajine, se spopadajo z izzivi in nevarnostmi nove resničnosti, so vsebino filma povzeli pri Kinodvoru.

Film pod zvezdami bo uvedlo Valovanje režiserja Gintsa Zilbalodisa. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Prva predpremiera bo dokumentarec Modrost sreče, katerega režijo podpisujeta Barbara Miller in Philip Delaquis. V njem dalajlama, tibetanski duhovni vodja in dobitnik Nobelove nagrade za mir, ob svoji devetdesetletnici z gledalci deli brezčasne modrosti o doseganju notranjega miru in sreče ter ponudi praktične nasvete za spopadanje z izzivi 21. stoletja. Navdihujoči, iskrivi in intimni dokumentarec je produciral Richard Gere.

Na ogled bo tudi letošnji prejemnik oskarja

Kot druga bo na vrsti predpremiera filma Sanje, tankočuten in duhovit razmislek o ljubezenskem (in umetniškem) prebujenju mladega dekleta. Film je norveškemu režiserju Dagu Johanu Haugerudu prinesel glavno nagrado na Berlinalu.

Predpremierno bodo predstavili tudi slovensko koprodukcijo Fiume o morte!, ki je po osvojitvi glavne nagrade na festivalu v Rotterdamu postala nepričakovani hit hrvaških neodvisnih kinematografov. Na Reki rojeni Igor Bezinović v tem igrivem in duhovitem žanrskem hibridu rekonstruira nenavadno epizodo v zgodovini svojega mesta, ko ga je leta 1919 za 16 mesecev zasedel ekscentrični italijanski pesnik, dandy in strastni militarist Gabriele D'Annunzio.

Fiume o morte! govori o eni najbolj bizarnih zgodb po koncu prve svetovne vojne. FOTO: Gregor Božič, Slovenski Filmski Center

Na ogled bo tudi letošnji prejemnik oskarja za najboljši mednarodni celovečerec in nagrade za scenarij v Benetkah – film brazilskega režiserja Walterja Sallesa Še vedno sem tu, ki še ni prišel na redni spored slovenskih kinematografov.

Slovo od Filma pod zvezdami pa bo Peugeotova predpremiera Popolne zveze režiserke Celine Song. Kot bi od režiserke Preteklih življenj lahko pričakovali, Popolna zveza ni običajna romantična komedija, temveč pronicljiv in odkrit razmislek o sodobnem trgu ljubezenskih zmenkov in protislovjih, na katera naletimo pri iskanju življenjskega partnerja, so zapisali pri Kinodvoru.

Prejemnik oskarja za najboljši mednarodni celovečerec Še vedno sem tu še ni prišel na redni spored slovenskih kinematografov. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. Predvajali jih bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmih, katerih jezik ni angleški, bodo podnapisi tudi v angleščini.

V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi projekcija odpade. Nadomestne projekcije bodo samo v primeru odpovedi predpremiere, in sicer si bo odpovedane filme mogoče ogledati na eni od treh dodatnih projekcij v Kinodvoru od 3. avgusta.