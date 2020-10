Film o srebreniškem genocidu za oskarja

Žbanićeva je z režijskim prvencem, filmom Grbavica, na festivalu v Berlinu leta 2006 osvojila zlatega medveda.

Film o srebreniškem pokolu je bil premierno prikazan na festivalu v Benetkah.

Ni se treba zatekati v domišljijo, življenje je tisto, ki pripoveduje najlepše, a žal tudi najbolj pretresljive zgodbe. Bosanska režiserkase je s filmom Quo Vadis, Aida? vrnila v najtemnejše obdobje Srebrenice, v julij 1995, ko so v to bosansko mesto vkorakale sile bosanskih Srbov in v nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Očitno je ubrala prave note, saj se bo Bosna in Hercegovina prihodnje leto z njenim delom o srebreniškem genocidu potegovala za oskarja za najboljši mednarodni film.Letos mineva 25 let od pokola v Srebrenici. Dobro dokumentiranemu dogajanju med 11. in 22. julijem 1995 je Žbanićeva posvetila celovečerec, ki so ga premierno prikazali na letošnjem beneškem festivalu, zatem še na festivalu v Torontu, v prihajajočem mesecu se bo potegoval za filmska odličja na mednarodnem festivalu Antalya Golden Orange v Turčiji, po presoji kritičnega očesa Združenja filmskih delavcev BiH pa gre na začetku naslednjega leta tudi v dirko za najprestižnejši kipec. Bosansko-hercegovsko občinstvo filma še ni videlo, menda naj bi ga kmalu začeli vrteti tudi po tamkajšnjih kinodvoranah.Zgodba o učiteljici Aidi, ki jo Združeni narodi najamejo za prevajalko, temelji na zapisih in spominihiz Srebrenice, ki je leta 1995 sodeloval z nizozemskimi modrimi čeladami. Njihova naloga je bila zaščititi Bošnjake, ki so se zatekli v Srebrenico. Nuhanović je sprva sodeloval pri pisanju scenarija, a je zapustil projekt, češ da je režiserka določene dele zgodbe predstavila na neprimeren način in izkrivljala resnico. Z ostro kritiko se je oglasil tudi po beneški premieri.V filmu nastopajoin. Producenta sta režiserka Jasmila Žbanić in, koproducenti prihajajo iz Avstrije, Romunije, Nizozemske, Nemčije, Poljske, Francije in Norveške.