Film Igrišča ne damo! nagrajen tudi v Grčiji

Film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika je na pravkar končanem mednarodnem festivalu za otroke in mladostnike Olympia v Pirgosu v Grčiji prejel novo nagrado. Otroška žirija, starejša od 12 let, ga je namreč izbrala za najboljši celovečerni otroški film, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Vrednost prijateljstva

V obrazložitvi je žirija festivala, ki je potekal od 11. novembra do 7. decembra, zapisala, da film izpostavi vrednost prijateljstva in potencial, ki se razvije, ko otroci med seboj sodelujejo. »S privlačnim scenarijem in ustrezno glasbo posreduje sporočilo, da ne smemo nikoli obupati in se boriti do konca, tudi ko se tisti, ki so proti nam, zdijo nepremagljivi,« je med drugim ocenila.

Skejterska družba se v filmu bojuje za rešitev igrišča. FOTO: Sfc

12 let najmanj so morali biti stari člani otroške žirije.

V filmu Igrišča ne damo! se skupina dvanajstletnikov postavi po robu pohlepnemu vodilnemu sistemu, ki želi uničiti njihovo igrišče. Film so prikazali na več mednarodnih festivalih, med drugim v Locarnu, Sarajevu, Zagrebu, Talinu in Cottbusu.

Prejel je že več nagrad. Med drugim v Sarajevu za najboljši otroški film po izboru žirije, na mednarodnem filmskem festivalu v Zagrebu nagrado otroške žirije za najboljši otroški film ter na festivalu v Dohi nagrado za najboljši celovečerni film v sekciji za otroke, stare od 8 do 12 let. Na 27. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel vesno za najboljšo fotografijo, najboljšo kostumografijo in posebne dosežke.

Klemen Dvornik kot oče dveh sinov vidi, kako je danes otroštvo drugačno, zato želi otrokom približati lepoto zunanje igre. FOTO: Jože Suhadolnik

Nastal je v slovensko-češko-hrvaško-srbski koprodukciji. V glavni vlogi je zaigrala peterica otrok – Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Youri Friderich, Niko Lemark in David Trontelj. Ob Marku Mandiću in Gregorju Zorcu so v večjih vlogah nastopili še hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić.

Grški filmski festival za otroke in mladino so ustanovili leta 1997 in je platforma za promocijo kinematografije, namenjene otrokom in mladostnikom, ter spodbujanje ustvarjalnosti med mladimi. Vsako leto gosti filme z vsega sveta, od kratkih animacij do igranih in dokumentarnih filmov, ki zajemajo razmišljanje, sanje in izzive otrok ter najstnikov.