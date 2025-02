Film Dražen podira vse rekorde: košarkar, ki je tlakoval pot dončićem in jokićem

Potem ko je film o košarkarskem Mozartu Draženu Petroviću konec lanskega leta zakrožil po kinodvoranah po regiji, je od 5. februarja na tem območju dostopen tudi na pretočni platformi Netflix. Tako kot v kinih tudi na spletu podira vse rekorde, ustvarjalci, med njimi so tudi Slovenci, pa upajo, da jim bo z njim uspelo še višje in dlje. »Dražena je poznal ves svet in tudi mi bomo film poskušali poslati v svet,« je že pred slovensko premiero novembra lani napovedal režiser Danilo Šerbedžija.

Dražen je nastal po scenariju Ivana Turkovića - Krnjaka v produkciji zagrebške hiše Kinoteka. Foto: Promocijsko gradivo

Svetovno premiero je Dražen doživel 22. oktobra, na njegov šestdeseti rojstni dan, v Šibeniku; sledile so premiere v Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani, Mariboru in Beogradu ter distribucija po regiji. Pred kratkim so ga začeli predvajati v Avstriji in Švici. Naslednji cilj je po besedah enega od producentov, Ivorja Šiberja, distribucija v kinodvorane po zahodni Evropi, za katero se trenutno dogovarjajo, v zgodnji fazi pa so še pogajanja z Netflixom in HBO v ZDA.

Ne tipično športni

Biografski, a ne »tipičen športni film« – bolj kot statistiko in Petrovićeve športne uspehe si prizadeva osvetliti njegovo plastovito osebnost – si je v kinodvoranah samo na Hrvaškem v prvem vikendu predvajanja ogledalo 23.000 ljudi, v dveh tednih nekaj več kot 50.000, do danes pa že približno 84.000. Lani si ga je tam ogledalo več gledalcev kot vse druge hrvaške filme skupaj, pohvali pa se lahko tudi s tem, da je najbolj gledan hrvaški film v zadnjih desetih letih.

Proračun za film je znašal 1,7 milijona evrov.

»V njem je manj košarke in več Draženovih čustev, borb, odrekanja in ljubezni: ljubezni mame do otroka, ki ga brezpogojno podpira, ljubezni med bratoma, ki sta si v nekem trenutku tudi tekmeca, in ljubezni do dekleta, ki se ji mora odreči, da doseže uspeh, kot ga je. Velik del občinstva se je nanj zelo pozitivno odzval,« je za Delo povedal Šiber.

Odkar je od petega februarja v regiji dostopen tudi na Netflixu, je po gledanosti že številka ena tako na Hrvaškem kot v Srbiji, na vrhu je tudi v Sloveniji. Na prvo mesto na lestvici desetih najbolj gledanih se je na Hrvaškem zavihtel tako rekoč čez noč.

Odrasli Dražen Foto: Promocijsko Gradivo

Bili so dnevi, ko so bili žalostni

»Iskreno, presrečen sem, samo upali smo lahko na to, nismo pa bili prepričani, da se bo res zgodilo,« nam je po telefonu zaupal Ivor Šiber, ki je s producentom in sorežiserjem filma Ljubom Zdjelarevićem pogodbo z družino Petrović o njegovem nastanku podpisal že pred skoraj desetimi leti. »To je projekt iz ljubezni, in veste, kako to gre: dolgo in potrpežljivo. Bili so dnevi, ko smo bili zelo zadovoljni, in bili so dnevi, ko smo bili zelo žalostni. Osem dni smo snemali v Ameriki, kar je za filme iz naše regije s tolikšnim proračunom [okrog 1,7 milijona evrov] precej zahtevno. Vendar nam je vse uspelo in zelo smo zadovoljni z rezultati,« je poudaril.

60. rojstni dan bi praznoval lani.

Uspeh po njegovem dokazuje, da je Dražen Petrović po regiji še naprej poznan in ljubljen, poleg tega je film ustvarjala ekipa, ki se je dobro ujela. »Tisti, ki imajo kot jaz radi Dražena že vse življenje, ga bodo imeli radi še naprej. Tisti, ki ga bodo spoznali zaradi našega filma, so bonus. Zaradi njih je film tako pomemben; da vidijo, da je obstajal nekdo, ki je kot pionir odšel v Ameriko ter omogočil čudovitim in genialnim košarkarjem, kot sta Luka Dončić in Nikola Jokić, da premikajo meje in so nam v ponos,« je lani povedal režiser Danilo Šerbedžija.