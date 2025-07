Ficker snemal v Crikvenici

Glasbenik Robert Ficker, ki je na međimurskem festivalu v hrvaškem Čakovcu prejel nagrado občinstva za skladbo Idemo na more (Gremo na morje), je za skladbo posnel videospot, in to v Crikvenici. »Snemali smo ga ves dan, na več prizoriščih, vreme je bilo čudovito. Sodelovala je videoprodukcija pod taktirko Boštjana Cerarja. Snemali smo tudi v baru Božidarja Habeka, znanega tudi pod vzdevkom Kein Stress (brez stresa). To je en tak preprost človek, ki je v življenju pomagal ogromno ljudem in priredil veliko koncertov v dobrodelne namene. Eden teh je bil lani v hrvaškem Prugovcu, na njem so nastopili tudi Neda Ukraden, Duško Lokin, Zdravko Škender,« pravi Ficker.

Na snemanju so sodelovali še Robert Habek, Megi Knuplež, Petra Simonič, Paula Habek, Anže Pance in Fickerjeva partnerica Žana Kopitar. »In res sem vesel in hvaležen celotni ekipi, da smo uredili vse le dva dni pred mojim dopustom v Grčiji,« je še razkril Ficker.