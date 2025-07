Festival v Zürichu: Zlato oko Benedictu Cumberbatchu, televizijskemu Sherlocku Holmesu

Britanski igralec Benedict Cumberbatch, znan po vlogi priljubljenega detektiva Sherlocka Holmesa, bo na letošnjem filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado zlato oko. V utemeljitvi nagrade so izpostavili njegovo karizmo, inteligenco in nezamenljiv glas ter vlogo v filmu The Thing With Feathers, pri katerem je sodeloval tudi kot koproducent.

»Karizma, inteligenca in nezamenljiv glas so značilnosti Benedicta Cumberbatcha, ki je mnogim najbolj znan po svoji ikonični vlogi Sherlocka. Sodeloval je z nekaterimi najpomembnejšimi režiserji našega časa, med njimi so Jane Campion, Joe Wright, Steve McQueen in Wes Anderson, ter oživil najrazličnejše like,« piše na uradni spletni strani festivala.

V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga, britanskega matematika, kriptografa in dolgo zamolčanega junaka druge svetovne vojne, ki je razbil kodo nacističnega šifrirnega stroja Enigma. FOTO: Imdb

V filmu The Thing With Feathers v režiji Dylana Southerna nastopi v vlogi očeta dveh sinov in se spopada s smrtjo svoje žene. Cumberbatch je zanj prevzel tudi vlogo koproducenta s svojim podjetjem za produkcijo filmov SunnyMarch v sodelovanju z Lobo Films.

Ime si je ustvaril kot televizijski Sherlock Holmes

Po besedah vodje festivala Christiana Jungena je eden najbolj vsestranskih igralcev svoje generacije. »Prihaja iz gledališča, v vsaki vlogi obvlada svoje igralsko mojstrstvo in svojim likom daje čustveno globino – bodisi kot Alan Turing v filmu Igra imitacije ali kot superjunak Doctor Strange,« so njegove besede povzeli pri festivalu.

Ime si je ustvaril kot televizijski Sherlock Holmes, ko si je nadel čepico detektiva iz del britanskega pisatelja Arthurja Conana Doyla. Nato je začel upodabljati še stripovske superjunake. Sprva si je nadel junaško ogrinjalo Doktorja Strangea, nadarjenega, a samoljubnega nevrokirurga, ki po prometni nesreči ostane brez rok, a oborožen s čarobnimi močmi prevzame nalogo reševanja človeštva. V naslednjih dveh letih se je še dvakrat pridružil Marvelovemu vesolju superjunakov. Sprva pri filmu Thor: Ragnarok, nato s filmom iz serije Maščevalci: Brezmejna vojna. Nastopil je tudi v filmih Igra imitacije, Vohunska igra in Moč psa. Prejel je več nagrad, med drugim bafto ter nagradi emmy in Laurence Olivier.

Kot Doktor Strange FOTO: Press

Televizija, veliko platno ali gledališki oder, povsod je domač in povsod blesti, čeprav so vsi njegovi liki izjemno zgovorni, kar pomeni, da si mora zapomniti veliko besedila. »Učenje besedil mi nikoli ni šlo hitro ali z lahkoto. Zame je to vselej počasen in naporen proces,« je pred časom priznal in dodal, da je med leti, ki jih je že posvetil svoji umetnosti, spoznal, da je samodisciplina ključna. Na vseh področjih. »Ko začenjam nov projekt – in med prvimi stopnjami je vsekakor učenje teksta –, se poskušam redno gibati, izogibam pa se tudi alkoholu, kajenju in kofeinu, da je tedaj moja kri dobro preskrbljena s kisikom in lahko hitreje razmišljam.«

Igralec je v nedavnem pogovoru z Ruth Rogers, ki vodi podkast Ruthie's Table 4, filmsko industrijo sicer označil za izredno potratno in izpostavil zapravljanje sredstev za gradnjo scenografije, osvetlitev in nastanitev. Kot je priznal, so igralci pogosto obtoženi hinavščine, ko se pritožujejo nad pomanjkanjem trajnosti v Hollywoodu, tako v vlogi igralca kot tudi producenta pa »spodbuja zeleno pobudo« na snemanju, je njegove besede povzel britanski Guardian.

Filmski festival v Zürichu bo potekal med 25. septembrom in 5. oktobrom.