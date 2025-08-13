NA PLAVAJOČIH ODRIH

Grad Snežnik gostil dogodek, kjer bi morala nastopiti deklica iz Gaze, a je bila ubita

Grad Snežnik je bil ponovno v središču bogatega dogajanja festivala Plavajoči grad.
Fotografija: Najbolj množičen obisk je imel koncert orkestra Etno Histeria World Orchestra, ki je povezal kar 84 vrhunskih glasbenikov iz 21 držav. FOTO: ERIK CONTRERAS MENCINGER
Odpri galerijo
Najbolj množičen obisk je imel koncert orkestra Etno Histeria World Orchestra, ki je povezal kar 84 vrhunskih glasbenikov iz 21 držav. FOTO: ERIK CONTRERAS MENCINGER

Katjuša Štingl
13.08.2025 ob 05:40
13.08.2025 ob 09:07
Katjuša Štingl
13.08.2025 ob 05:40
13.08.2025 ob 09:07

Poslušajte

Čas branja: 2:40 min.

Na plavajočih odrih, grajskih obzidjih, v dvoranah, med drevesi in drugod se je zvrstilo 250 koncertov in predstav kar 220 skupin iz 35 držav. Multižanrska predstava, ki traja štiri dni in tri noči, med snežniške gozdove privabi na tisoče obiskovalcev z vsega sveta, med njimi mnogo mladih družin, saj je res sočuten festival, na katerem se imajo radi celo psi (zagotovo jih je bilo letos opaziti več kot sto).

Festival, ki temelji na prostovoljstvu, ekologiji, povezovanju z okoljem in lokalnimi tematikami, nepričakovanimi in nenapovedanimi dogodki, je letos šel še korak dlje.

Festival sta odprla Duo Zajtrk, kjer se jima je pridružil tudi programski koordinator Matija Solce. FOTO: TAL KULIKOVSKY
Festival sta odprla Duo Zajtrk, kjer se jima je pridružil tudi programski koordinator Matija Solce. FOTO: TAL KULIKOVSKY
Igra luči, lutke, ulični umetniki in kreativne delavnice so navduševali najmlajše. FOTO: ASIANA JURCA AVCI
Igra luči, lutke, ulični umetniki in kreativne delavnice so navduševali najmlajše. FOTO: ASIANA JURCA AVCI

Postavili so se za mir

Ena od tematik letošnjega festivala je bila namreč Float 2 Gaza, v sklopu katerega so izvedli devet projektov v sodelovanju z umetniki, ki trenutno živijo in delujejo v Gazi, ter glasbeniki, filozofi, aktivisti in novinarji z vsega sveta. Minuli četrtek je potekal multimedijski dogodek, ki je v živo povezal grad Snežnik z Gazo. Udeležila se ga je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je dogodka udeležila s svojo družino. FOTO: MINISTRSTVO ZA KULTURO
Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je dogodka udeležila s svojo družino. FOTO: MINISTRSTVO ZA KULTURO

»Noben glas ni pretih, noben glas ni prešibek. Prav je, da sporočimo Evropi in svetu, da je genocida dovolj. Da ne bomo tiho spremljali zločinov nad človeštvom, genocida, umiranja otrok, žensk in dojenčkov, ki stradajo ali so ubiti pod streli,« je nagovorila zbrano množico in spomnila na pred dnevi ubito 10-letno deklico Saro, ki bi morala nastopiti na festivalu. »Otroci so nedolžni, polni ljubezni, še preden lahko zares razumejo svet, jih ta že uniči. Jasno moramo reči 'ne' ubijanju in se postaviti za mir. Tukaj vidim toliko otrok, toliko sreče, toliko sočutja in vsakdo si zasluži brezskrbno otroštvo in živeti v miru, ne v lakoti in strahu pred smrtjo. To, kar se dogaja, ni človeško, dogodki, kot je ta, pa nam dajejo upanje, da je boljši svet možen,« je sklenila.

Umetnost kot klic na pomoč

»Končni produkt genocida je smrtna tišina. Tišina pa je tudi najhujši zločin, ki ga lahko mednarodna skupnost stori žrtvam vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Tišine ne moremo sprejeti niti je ne smemo dovoliti. Naš umetniški in humanitarni klic zato poziva k dejanjem in pomoči Gazi ter simbolično prebija izraelsko blokado,« so povedali organizatorji, Društvo ljubiteljev gradu Snežnik in Kulturno-umetniško društvo Plavajoči grad.

Sredi gozdne jase je nastopila tudi mlada glasbenica Kiki. FOTO: ERIK CONTRERAS MENCINGER
Sredi gozdne jase je nastopila tudi mlada glasbenica Kiki. FOTO: ERIK CONTRERAS MENCINGER

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Gaza genocid festival Izrael Palestina vojna koncert Hamas glasba umetnost Slovenija kultura Asta Vrečko Grad Snežnik

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.