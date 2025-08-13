Grad Snežnik gostil dogodek, kjer bi morala nastopiti deklica iz Gaze, a je bila ubita

Na plavajočih odrih, grajskih obzidjih, v dvoranah, med drevesi in drugod se je zvrstilo 250 koncertov in predstav kar 220 skupin iz 35 držav. Multižanrska predstava, ki traja štiri dni in tri noči, med snežniške gozdove privabi na tisoče obiskovalcev z vsega sveta, med njimi mnogo mladih družin, saj je res sočuten festival, na katerem se imajo radi celo psi (zagotovo jih je bilo letos opaziti več kot sto).

Festival, ki temelji na prostovoljstvu, ekologiji, povezovanju z okoljem in lokalnimi tematikami, nepričakovanimi in nenapovedanimi dogodki, je letos šel še korak dlje.

Festival sta odprla Duo Zajtrk, kjer se jima je pridružil tudi programski koordinator Matija Solce. FOTO: TAL KULIKOVSKY

Igra luči, lutke, ulični umetniki in kreativne delavnice so navduševali najmlajše. FOTO: ASIANA JURCA AVCI

Postavili so se za mir

Ena od tematik letošnjega festivala je bila namreč Float 2 Gaza, v sklopu katerega so izvedli devet projektov v sodelovanju z umetniki, ki trenutno živijo in delujejo v Gazi, ter glasbeniki, filozofi, aktivisti in novinarji z vsega sveta. Minuli četrtek je potekal multimedijski dogodek, ki je v živo povezal grad Snežnik z Gazo. Udeležila se ga je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je dogodka udeležila s svojo družino. FOTO: MINISTRSTVO ZA KULTURO

»Noben glas ni pretih, noben glas ni prešibek. Prav je, da sporočimo Evropi in svetu, da je genocida dovolj. Da ne bomo tiho spremljali zločinov nad človeštvom, genocida, umiranja otrok, žensk in dojenčkov, ki stradajo ali so ubiti pod streli,« je nagovorila zbrano množico in spomnila na pred dnevi ubito 10-letno deklico Saro, ki bi morala nastopiti na festivalu. »Otroci so nedolžni, polni ljubezni, še preden lahko zares razumejo svet, jih ta že uniči. Jasno moramo reči 'ne' ubijanju in se postaviti za mir. Tukaj vidim toliko otrok, toliko sreče, toliko sočutja in vsakdo si zasluži brezskrbno otroštvo in živeti v miru, ne v lakoti in strahu pred smrtjo. To, kar se dogaja, ni človeško, dogodki, kot je ta, pa nam dajejo upanje, da je boljši svet možen,« je sklenila.

Umetnost kot klic na pomoč

»Končni produkt genocida je smrtna tišina. Tišina pa je tudi najhujši zločin, ki ga lahko mednarodna skupnost stori žrtvam vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Tišine ne moremo sprejeti niti je ne smemo dovoliti. Naš umetniški in humanitarni klic zato poziva k dejanjem in pomoči Gazi ter simbolično prebija izraelsko blokado,« so povedali organizatorji, Društvo ljubiteljev gradu Snežnik in Kulturno-umetniško društvo Plavajoči grad.