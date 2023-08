Festival na Studencu se nadaljuje

Triindvajseti poletni kulturni festival Studenec 2023 se nadaljuje. V petek, 25. avgusta, bo ob 21. uri v Poletnem gledališču Studenec veliki koncert, na katerem bodo nastopili Bernarda Fink in Marcos Fink ter Marko Hatlak & FUNtango.

Sestro in brata Fink sicer poznamo z opernih odrov, tokrat pa bo to večer argentinskega tanga, poln čustev in strasti. V petek, 1. septembra, bodo ob 20. uri ob svoji 35-letnici glasbenega ustvarjanja nastopili Prifarski muzikanti, z njimi bo pela Nuška Drašček. Jubilejno leto je zaznamovano z nizom koncertov po vsej Sloveniji in številnimi gosti. Prifarci se z leti vedno bolj vračajo tja, kjer so začeli – k ljudski pesmi, slovenskim popevkam ter uspešnicam, ki so jih ustvarili v 35 letih delovanja.

Vsi dogodki na Studencu so v večernih urah, zato so pomislili tudi na najmlajše, za katere pripravljajo srečanje z Martinom Krpanom in Policijskim orkestrom. To bo dobrodelni koncert Radia Ognjišče, ki bo namenjen otrokom in mladini ob začetku novega šolskega leta. Na koncertu, ki bo v soboto, 2. septembra, ob 17. uri, bodo mladi lahko srečali slovenske junake, med drugim Martina Krpana, Kekca, Mojco, Hudo mravljico in še koga. V vlogi Martina Krpana bo nastopil Jure Sešek, ki je sicer stalni sodelavec studenškega odra. In še zaključek festivala: tradicionalno ga bodo sklenili s koncertom v cerkvi sv. Lenarta na Krtini. V petek, 15. septembra, ob 19. uri bo nastopil Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom Gregorja Klančiča. Ob koncu 23. poletnega kulturnega festivala Studenec bo spregovoril gledališki igralec in pesnik Tone Kuntner.