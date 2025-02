Festival, ki ima v svojem DNK tudi politiko

V svetu filma je festival v Cannesu dogodek številka ena, a Nemci imajo svoj Berlinale, ki velja za manj glamuroznega, a ponuja platformo za zelo različne in nekonvencionalne filmske pripovedi. Berlin je med 13. in 23. februarjem spet center mednarodnega filma.

Na letošnjem 75. Berlinalu se 19 kandidatov poteguje za zlatega in srebrnega medveda. Uvertura je pripadla vsakdanjemu življenju nemške družine srednjega razreda, v katero vstopi hišna pomočnica iz Sirije. Festival se je namreč začel s svetovno premiero filma Das Licht Toma Tykwerja, za njim pa prihaja še nekaj slavnih imen in težko pričakovanih stvaritev.

23. FEBRUARJA bo festival zaprl vrata.

Francoska režiserka Lucile Hadžihalilović je v Berlinu s fantastično dramo La Tour de Glace z Marion Cotillard v glavni vlogi. Govori o zvezdi filmske priredbe pravljice Snežna kraljica, ki očara petnajstletno siroto, med igralko in dekletom tako raste vzajemna fascinacija. Teksaški ustvarjalec Richard Linklater se vrača z biografskim filmom Blue Moon, ki prikazuje zadnje dni polovice legendarnega ameriškega skladateljskega dua Rodgers-Hart iz sredine 20. stoletja, ki sta skupaj ustvarila številne muzikale in več kot 500 skladb. V filmu se Lorenz Hart bori z alkoholizmom, medtem ko njegov nekdanji sodelavec Rodgers praznuje premiero muzikala Oklahoma!. Igrajo Ethan Hawke, Andrew Scott in Margaret Qualley. Linklater je za svoj film Fantovska leta v Berlinu leta 2014 prejel srebrnega medveda za režijo in bil nominiran za oskarja, kritiki pa so bili tako navdušeni, da so ga razglasili za film desetletja.

Romun Radu Jude, ki je 2021. osvojil berlinskega zlatega medveda s satiro Nesrečni fuk ali nori pornič, se vrača s filmom Kontinental '25, črno komedijo o vprašanjih stanovanjske krize in nacionalizma. Sodna izvršiteljica v Transilvaniji se znajde pred moralnimi dilemami, ko brezdomec, ki ga poskuša izgnati in živi v kleti stavbe, stori samomor. Igrajo Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța ...

Film Urške Djukić Kaj ti je deklica je v uradnem tekmovalnem programu Perspektive. Foto: Blaž Samec

Edini prvenec v tekmovanju je Hot Milk britanske avtorice Rebecce Lenkiewicz, film pa je priredba romana Deborah Levy, ki raziskuje zapletene globine materinstva. Pripoveduje namreč zgodbo matere in hčere, ki odpotujeta v Španijo, da bi našli zdravilo za skrivnostno bolezen (igrajo Emma Mackey, Fiona Shaw, Vicky Krieps).

V tekmovalnem programu je tudi dokumentarec Timestamp ukrajinske režiserke Kateryne Gornostai, ki je leta 2021 s filmom Stop-Zemlia osvojila berlinskega kristalnega medveda. Gre za koprodukcijo med Ukrajino, Luksemburgom, Nizozemsko in Francijo in je mozaik vsakdanjega življenja učiteljev in učencev z različnih koncev Ukrajine v vojnem času.

Južnokorejski filmski ustvarjalec Bong Džun Ho se vrača s svojim osmim filmom, znanstveno fantastiko Mickey 17 z Robertom Pattinsonom v glavni vlogi. Gre za adaptacijo romana Edwarda Ashtona iz leta 2022 in raziskuje teme identitete in nesmrtnosti. Režiser se je proslavil s Parazitom, filmom, ki je najprej prejel zlato palmo v Cannesu, potem zlati globus in bafto za tujejezični film in še štiri oskarje, tudi za najboljši film. Poleg Pattinsona igrajo Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette in Mark Ruffalo.

Na Berlinalu se bo predstavilo tudi pet filmov s slovensko udeležbo; štirje so uvrščeni v tekmovalne programe. Novi uradni tekmovalni program Perspektive odpira film Urške Djukić Kaj ti je deklica, v tekmovalnem programu Generation Kplus pa je lutkovni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta Leona Vidmarja. Na Berlinalu se bodo predstavile tudi tri slovenske manjšinske koprodukcije: v uradnem tekmovalnem programu Generation 14 plus čustvena drama Zajčji nasip hrvaške režiserke Čejen Černić Čanak, v uradnem tekmovalnem programu kratkih filmov dokumentarni film režiserja Jakoba Kreseta Prekinitev ognja, v program Forum pa Osemdeset plus srbskega režiserja Želimirja Žilnika.