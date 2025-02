Festival gorniškega filma bo prava poslastica

V Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale in Linhartovi dvorani v Radovljici bo od 17. do 22. februarja 19. festival gorniškega filma, kjer bo na ogled 32 filmov, jagodni izbor izmed 85 prijavljenih z vseh koncev sveta. Sedem bo alpinističnih, devet plezalnih, sedem o gorah, športu in avanturi ter devet v kategoriji gorska narava in kultura. Ocenjevala jih bo mednarodna festivalska žirija: bolgarska novinarka in plezalka Tanya Ivanova, slovenska publicistka in filmska ustvarjalka Mojca Volkar Trobevšek ter švicarski režiser in alpinist Fulvio Mariani.

V bogatem spremljevalnem programu se bo zvrstilo več alpinističnih in potopisnih predavanj, predstavitev knjig in pogovorov. Ameriški alpinist Jackson Marvell bo predstavil z zlatim cepinom nagrajeni vzpon v mogočni severni steni Jannuja, vrhunska slovaška plezalka Miška Izakovičová svoje izjemne podvige v velikih stenah, slovenske alpinistke Ana Baumgartner, Urša Kešar, Anja Petek in Patricija Verdev pa odmevno himalajsko odpravo na Lalung I.

Matjaž Jeran bo podoživel družinski treking po Pakistanu, Marija in Andrej Štremfelj Veliko himalajsko pot, ki sta jo opisala v knjigi Moč noči je v svetlobi zvezd, Alenka Klinar bo predstavila knjigo Po vrvi do svetlobe, Iztok Tomazin in Tomo Virk knjigo Naveza, Rožle Bregar in Rok Rozman veslaški vodnik Soča od izvira do morja, Vladimir Habjan in plezalske legende Klavdij Mlekuž, Janko Ažman, Janez Brojan in Janez Dovžan pa knjigo Mojstranške veverice. Na ogled bo tudi film Češka koča Ladislava Jiráska o češko-slovenskem planinskem sodelovanju.