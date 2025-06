Festival bombonov Štoflcfest: sladki praznik ustvarjalnosti v Preddvoru

Preddvor bo tudi letos za en dan postal najslajše prizorišče v Sloveniji, saj bo v soboto, 14. junija 2025, med 11. in 17. uro v grajskem vrtu gradu Dvor potekal že tradicionalni Festival bombonov Štoflcfest. Dogodek, poimenovan po legendarnih »štoflcih« – bonbonih, ki so jih v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja izdelovali v gostišču v Bašlju, je poklon sladki zgodovini kraja, obenem pa ustvarja prostor za medgeneracijsko druženje, ustvarjalnost in veselje.

Raj za otroke, sprostitev za starše

Štoflcfest že dolgo ni več zgolj praznik bombonov, temveč živahen festival, ki povezuje lokalna društva in obiskovalcem vseh starosti ponuja pester in interaktiven program. Najmlajši se bodo lahko preizkusili v raznovrstnih športnih in zabavnih igrah, obiskali ustvarjalne delavnice, sodelovali v animacijah, kvizih in drugih družabnih izzivih, medtem ko bodo starši uživali v prijetnem ambientu grajskega vrta.

S pomembno vsebinsko noto se vsako leto v program vključi tudi Krajevna knjižnica Preddvor v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj, ki pripravi bogat knjižno-ustvarjalni kotiček.

Otroci in starši bodo lahko izbirali med bralnimi paketi, si izposodili knjige, se vpisali v knjižnico (novi člani bodo deležni 50-odstotnega popusta na članarino), se zabavali s prijazno maskoto Modri pes, prisluhnili pravljicam in ustvarjali v knjižnem kotičku. Knjižnica letos ponovno obeta veliko otroškega smeha s predstavo legendarne klovnese Eve Škofič Maurer »A se gremo?«.

Koncert s Trkajem

Poseben vrhunec letošnjega dogajanja bo interaktivna glasbeno-plesna predstava Repki 2, ki jo vodi priljubljeni slovenski raper Rok Terkaj – Trkaj. Otroci bodo aktivno sodelovali, rapali, plesali in ustvarjali, pri tem pa spoznavali poezijo in hip hop kot izrazno umetnost. Gre za sodoben pristop k spodbujanju jezikovne ustvarjalnosti, samozavesti in veselja do nastopanja – predstava, ki jo bodo najmlajši še dolgo nosili v spominu.

Štoflci kot valuta in simbol

Festival bo znova ponudil bogato paleto sladkih dobrot, med katerimi bodo osrednje mesto zasedli ročno izdelani bomboni "štoflci", ki jih bodo pripravljali člani Turističnega društva Kokra.

Posebnost dogodka je festivalska valuta – štoflc, ki velja kot plačilno sredstvo na prizorišču (1 štoflc = 1 evro). Vstop na prireditev bo brezplačen, za sodelovanje v animacijah pa bo potrebna simbolična pristopnina – 3 štoflce. Celoten izkupiček bo namenjen sodelujočim društvom za nadaljnje delovanje.