Feri Lainšček in Ditka sta dvorano napolnila do zadnjega kotička (FOTO)

Mednarodni glasbeni festival Arsana, ki ga že več kot desetletje organizira Mladen Delin, v soparnih poletnih dneh podira vse rekorde. Tokrat so organizatorji gostovali v Majšperku, kjer so do zadnjega kotička s Ferijem Lainščkom in glasbenico ter kantavtorico Ditko napolnili večnamensko dvorano.

Nekdanji ptujski župan Miran Senčar z ženo Tanjo in nekdanji ptujski podžupan Gorazd Orešek s soprogo Klementino

»Prvotna želja je bila Ptujska Gora, vendar sta nam jo zagodla vreme in izpad elektrike, pa smo preventivno poiskali rešitev pod streho in na varnem, kar nam je uspelo,« je v družbi nekdanjega ptujskega župana, danes Majšperčana in turističnega delavca Mirana Senčarja, povedal Delin, ki je zbrani množici tudi zaupal, da je cilj enega največjih mednarodnih glasbenih festivalov, da se iz srca najstarejšega slovenskega mesta preseli na območje celotne Slovenije. »Že v avgustu nastopamo tudi na Novem trgu v Ljubljani,« je še povedal.

Mladen in Ana Delin, organizatorja Festivala Arsana, nazdravljata dobremu obisku in rasti festivala.

Silvo in Petra Sok iz Žiher studia ter Jernej Bašič iz Tam Durabus z ženo Žanet Nemec Bašič