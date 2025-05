Fehtarji so takole s čolnom pripluli na oder (VIDEO)

V Lanterni je uspešno potekala 21. izvedba festivala Collegium Spring Break, enega največjih pomladanskih dogodkov za mlade. Festival je tudi letos privabil več tisoč obiskovalcev, ki so uživali v kombinaciji glasbe, športa in druženja.

Program je obsegal več glasbenih prizorišč z nastopi v različnih žanrih – od popa in rocka do elektronike in akustike. Poleg večernih koncertov so udeleženci sodelovali v dnevnih aktivnostih, kot so joga, fitnes, nogomet in futsal.

Posebno pozornost sta pritegnila dva dnevna beach partya: Fehtarji so na slovenskem večeru pripluli s čolnom na oder, Kingstoni pa so z reggae ritmi popestrili festivalski zaključek na plaži.

(Oglejte si videoposnetek):

Med nastopajočimi so bili Severina, Modrijani, S.A.R.S., Zvita feltna, Mambo Kings, Kingston, Mike Vale, Leopold I in drugi. Novost je bil Stand Up večer z Alenom Boriškom, Eldarjem Omerčićem in Andrejem Težakom Teškyjem. Organizacijo dogodka je tudi tokrat vodila ekipa Collegium Mondial.