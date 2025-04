Fehtarji obiskali Kopitarja in Hollywood

Priljubljeni Fehtarji so se na začetku leta odpravili na potovanje, ki jih je vodilo od Toronta prek Clevelanda do Los Angelesa in naprej do San Francisca. Prvotni cilj je bil koncert za Slovence v Kanadi, a se je potovanje hitro razširilo tudi na druge zanimive postaje. Vse se je začelo lani, ko je Emma Marguč skupini predlagala sodelovanje pri organizaciji koncerta za slovenske izseljence v Kanadi in ZDA.

»Najprej so razmišljali, da bi povabili Ansambel Saša Avsenika, a je v Kanadi gostoval že lansko jesen. Zato se je porodila ideja, da bi šli mi. Zdela se nam je odlična. Ali je sploh kaj lepšega kot malo pobegniti od doma, igrati slovensko glasbo in ob tem še razveseliti rojake na drugem koncu sveta?« se spominjajo. Načrtovan je bil zgolj nastop v Kanadi, a so hitro ugotovili, da bi lahko potovanje združili še z ogledom tekme Luke Dončića in obiskom Anžeta Kopitarja.

Pri našem hokejistu FOTO: Osebni arhiv

Pri presenečenju je sodelovala Anžetova žena Ines. Na srečanju z glasbeniki sta uživala tudi Kopitarjeva otroka. FOTO: Osebni arhiv

Turneja se je začela v Münchnu, od koder so poleteli v Toronto. Tam jih je pričakala ekipa organizatorjev, ki jih je peljala v kočo ob zaledenelem jezeru. Obiskali so CN Tower, akvarij in nekaj drugih tamkajšnjih znamenitosti. Zadnji dan v Kanadi so nastopili v Hamiltonu, v dvorani ob slovenski cerkvi. Koncert je trajal približno tri ure. Poleg svojih pesmi so zaigrali znane skladbe Avsenika, Slaka in nekaj ameriških priredb. »Hoteli smo vključiti tudi vse tiste, ki z domovino morda nimajo več tako tesne povezave, a jim slovenska glasba vseeno nekaj pomeni,« pripovedujejo.

Anže jim je pomagal do LA Lakers

Nato so se odpravili v ZDA, kjer so jih cariniki prijazno vprašali, kam so namenjeni. Ko so jim povedali, da so imeli v načrtu ogled Dončićeve tekme, so se možje na meji začeli še zabavati.

V nastopu za Slovence, ki živijo čez lužo, so nadvse uživali. FOTO: Osebni arhiv

Le večer pred tem so namreč našega košarkarja presenetljivo premestili v ekipo Los Angeles Lakers. Fehtarji so si tekmo Mavericksov v Clevelandu kljub temu ogledali, večer pa zaključili z obiskom tamkajšnjega Slovenskega doma, kjer se je zbralo več kot 100 ljudi. Nastopila je skupina Fešta Band, nekaj pesmi so zaigrali tudi Fehtarji. Od tam so se odpravili v Los Angeles, kjer jih je pričakalo sonce in prijetnih 20 stopinj Celzija.

»Glavni razlog za obisk je bil Anže Kopitar. Skupaj z njegovo ženo Ines in s pomočjo Luke Seška smo pripravili manjše presenečenje. Med hokejsko tekmo v Crypto Areni so med premorom zavrteli skladbo Schatzi in nas pokazali na velikih zaslonih. Po tekmi smo se srečali z Anžetom in njegovo družino ter skupaj zapeli nekaj slovenskih pesmi. Bilo je res nekaj posebnega. Anže nam je tudi pomagal, da smo prišli do vstopnic za ogled tekme Lakersov. Dončić takrat sicer ni igral, a je bilo vzdušje vseeno nepozabno. V Los Angelesu smo si ogledali tudi nekaj legendarnih glasbenih lokacij, snemalne studie, kjer so nastali svetovni hiti, ter studie Warner Bros,« se navdušujejo nad mestom angelov.

Odpotovali so tudi v San Francisco, obiskali mesti Santa Barbaro in Santa Cruz ter doživeli vzdušje opevanega superbowla. »Veseli smo, da smo imeli priložnost igrati za Slovence v tujini in hkrati doživeti nekaj posebnega zase,« zaključijo.