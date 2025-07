Fantom iz opere prvič v Sloveniji: gledališki spektakel po svetovnem vzoru

Poletje 2025 bo v Ljubljani zaznamoval eden največjih gledaliških dogodkov doslej, na 73. Ljubljana Festivalu bo med 9. in 20. julijem v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma prvič v Sloveniji zaživel legendarni muzikal Fantom iz opere. Svetovna uspešnica z West Enda in Broadwaya je navdušila občinstvo v več kot 190 mestih in navdušuje tudi slovensko – prve tri predstave so razprodane!

Produkcija, ki prihaja k nam po razprodanih predstavah v Dubaju, Sofiji in Lizboni, je pravi tehnično-umetniški spektakel. Več kot 230 kostumov, impresivni posebni učinki, vrhunski orkester in mednarodna zasedba pričarajo magični gledališki svet. V vlogi Fantoma blesti britanski igralec Nadim Naaman, v vlogi Christine pa se izmenjujeta Bridget Costello in Georgia Wilkinson. Raoula upodablja Dougie Carter, prav tako izkušeni igralec z londonskih in svetovnih odrov.

Vrhunsko produkcijo prinašajo Festival Ljubljana, Cankarjev dom, VignaPR/Koda Events in Broadway Entertainment Group. Če še niste videli skrivnostne zgodbe o Fantomu, ki ljubi iz teme, je zdaj pravi čas.