Fantje s'pod Šilentabra pogrešajo prijatelja, poklonili so se legendarnemu godcu (FOTO)

Na jubilejnem 30. festivalu narodno-zabavne glasbe v Vurberku smo letos slišali dvanajst novih viž. Večina jih je bila posvečenih Vurberku, nekaj pa tudi pohorskemu godcu Tinetu Lesjaku, ki se je poslovil veliko prezgodaj, ustvaril pa veliko lepih viž, ki so bile prav tukaj v minulih tridesetih letih nagrajene.

Ena od teh se je poslušalcev še posebno dotaknila, gre za valček z naslovom Pogrešal te bom, prijatelj moj, za katerega je melodijo in aranžma ustvaril modrijan Rok Švab, čutno besedilo Vera Šolinc, ubrano in z občutkom pa so pesem odpeli in zaigrali člani ansambla Fantje s'pod Šilentabra, v katerem so moči združili izkušeni glasbeniki z ilirskobistriškega in pivškega konca.

Fantje s'pod Šilentabra so bili na vurberškem festivalu najštevilčnejši ansambel.

Pravzaprav jih je združil harmonikar David Penko, ki je iskal fante, s katerimi bi posnel pesem, v kateri bi spet zazvenela tri četrt stoletja stara harmonika izdelovalca Franca Kuclerja, na katero je igral do leta 2004, nazadnje pa jo je leta 2011 uporabil kot rekvizit na enem od koncertov. Po letu 2004 je namreč kupil druge harmonike – Rutarjeve, Kuclerjeva pa je ostala založena v studiu.

Ko jo je med pospravljanjem pred časom našel, si je zaželel, da bi z njo posnel nekaj starih viž. V ta namen je okrog sebe zbral fante, ki so že po nekaj vajah spoznali, da so si usojeni, zato so začeli skupaj preigravati in peti Slakove viže, po katerih so tudi najbolj poznani. Za njimi je že veliko nastopov, a ne festivalskih, ker so, kot rečeno, do zdaj preigravali večinoma že znane melodije.

Prvič so se, in to s prvo lastno skladbo, prijavili na vurberški festival ter navdušili vse prisotne že na predizboru maja letos v Podnanosu, kjer je komisija izbirala viže in ansamble, ki so dobili vstopnico za nastop na jubilejnem festivalu. Zato je uspeh, ki so ga Fantje s'pod Šilentabra doživeli s to svojo prvo lastno vižo in na prvem festivalu, toliko slajši. Priigrali in pripeli so si namreč kar dve nagradi: plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo, seštevek glasov strokovne komisije, komisije radijskih postaj in občinstva pa jim je na koncu prinesel še srebrnega zmaja, drugo najvišjo festivalsko nagrado.

Že na predizboru v Podnanosu smo prejeli nagrado občinstva za najvšečnejši ansambel, na Vurberku pa še potrditev, da smo se odločili prav.

»Skladba opeva ljudskega godca, natančneje Pohorskega godca Tineta Lesjaka, od katerega smo se poslovili pred natanko tremi leti. Ko se je harmonikar Modrijanov Rok Švab vračal z njegovega pogreba v Oplotnici, ki se ga je udeležilo ogromno ljudi, se mu je v misli prikradla točno ta melodija z refrenom Pogrešal te bom, prijatelj moj. Celotno besedilo je nato ustvarila Vera Šolinc. A Rok dolgo ni našel primernega ansambla, ki bi izvedel ta prelepi valček, zato je skladba nekaj časa v predalu čakala na pravo priložnost. Ko sva se na enem od snemanj pogovarjala o tem, da bi vendarle tudi mi ustvarili kakšno lastno skladbo, saj smo snemali zgolj Slakove priredbe, pa nam jo je Rok predstavil, vsem nam je bila takoj všeč. Posneli smo jo, se prijavili na festival in bili na naše veliko veselje sprejeti v finale. Že na predizboru v Podnanosu smo prejeli nagrado občinstva za najvšečnejši ansambel, na Vurberku pa še potrditev, da smo se odločili prav. In res smo veseli dveh tako prestižnih nagrad, kot sta srebrni zmaj in plaketa Jožeta Šifrarja, ki jo lahko ansambel prejme samo enkrat,« je misli strnil David Penko in v imenu fantov obljubil, da se bodo še naprej trudili, peli in igrali s srcem.

Sicer pa so tudi Slakove skladbe, za izvedbo in posnetke so dobili odobritev družine Slak, vselej peli in igrali z velikim občutkom. Predvsem pa po starem, brez popravkov in digitalnih instrumentalnih dodatkov, saj so želeli, da zvenijo tako, kot so nekoč.

12 novih viž je bilo slišati na letošnjem festivalu.

»Namenoma smo izbirali starejše, že nekoliko pozabljene skladbe. Slovenska ljudska glasba je namreč izjemno bogata in melodična že sama po sebi, in takšno želimo ohranjati tudi mi,« še pove David, vsestranski glasbenik in ljubitelj narodno-zabavne glasbe, ki je bil 20 let harmonikar pri Ansamblu Narcis. Ko je hotel na harmoniko Franca Kuclerja posneti vižo, je k sodelovanju najprej povabil Mitjo Železnika, pozneje pa je poiskal še druge godce in pevce. In tako so se rodili Fantje s'pod Šilentabra. V ansamblu so poleg Davida, ki poleg harmonike igra kitaro, klaviature in bas, in že omenjenega Mitje, ki je eden od pevcev, še kitarist Damjan Penko, na berdo igra Franjo Penko, sicer tudi učitelj kitare na bistriški glasbeni šoli, pevci pa so še Janez Tomažinčič, Marko Žnidaršič, Martin Novak in Boštjan Strle.