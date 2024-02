Fantastični štirje v novi igralski zasedbi

Fantastični štirje se vračajo! Tokrat morda v upodobitvi, kakršno si najbolj priljubljena druščina superjunakov, ki so že leta 1961 zrasli v mislih in pod spretnimi prsti stripovskega ustvarjalnega dua Stana Leeja in Jacka Kirbyja, zasluži. »Tokrat bom ustvaril zgodbo, ki bi jo tudi sam z užitkom prebiral. Z liki, ki so prijazni in s katerimi se lahko poistovetim,« je dejal oče stripovskih superjunakov in ustvaril štirico znanstvenikov, ki zaradi sevanja skrivnostne kozmične nevihte razvijejo nadnaravne moči.

Tokrat bom ustvaril zgodbo, ki bi jo tudi sam z užitkom prebiral.

S tem novim stripovskim slogom, ki je zgodbam, postavljenim v naš resnični svet, dodal človeško noto, je Lee zadel žebljico na glavico. Nič čudnega torej, da so fantastični štirje že večkrat oživeli tudi na velikem platnu, čeprav nobena hollywoodska adaptacija doslej še ni navdušila kot mnogi drugi superjunaški filmi.

V prvi filmski iz leta 2005, ki ji je dve leti pozneje sledilo nadaljevanje, so si superjunaške kostume oblekli Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Jessica Alba in Chris Evans. A še tretjemu nadaljevanju zaradi nič kaj toplega sprejema prejšnjega filma tako med gledalci kot kritiki pri studiu 20th Century Fox niso prižgali zelene luči. Vseeno so leta 2015 poskusili znova. A »ponovni zagon«, v katerem so vloge junakov prevzeli Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan in Jamie Bell, se je izkazal za še poraznejšega, saj je studiu pridelal skoraj 80-milijonsko izgubo. Toda prihajajoča osvežena različica, nad katero bo zdaj bdel filmski gigant Disney, bi to lahko spremenila.

1961. so junali prvič zaživeliv stripu.

Christopher Nolan je nedavno zatrdil, da je bila ena najpomembnejših odločitev pri podeljevanju vlog, ki je korenito zaznamovala filmsko industrijo, Robert Downey Jr. kot Ironman. Njegova upodobitev stripovskega junaka je namreč naredila tolikšen vtis, da se je zvezdnik v Ironmana nato skupno prelevil v kar 10 filmih v obdobju 11 let.

Superjunaška četverica prve filmske adaptacije FOTO: Press Release

Kdo dobi določeno vlogo, torej šteje! In morebiti bo nova igralska zasedba Fantastičnih štirih, ki predvidoma prihaja v kina junija 2025, na filmu pustila podobne neizbrisne sledi. Priljubljene junake bodo namreč oživili Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in Ebon Moss-Bachrach, ki so nedavno vsi igrali v pomembnih visokoproračunskih uspešnicah, a hkrati še nihče ni prevzel naslovne vloge v kakšnem akcijskem blockbusterju. »Kakšna elitna zasedba!« se na družbenih omrežjih nad novo fantastično štirico že navdušujejo ljubitelji ​superjunaških akcij.

Nad novim filmom o izjemni štirici bo bdel režiser Matt Shakman, za osnutek scenarija pa garata Jeff Kaplan in Ian Springer ter za svojo verzijo tudi Josh Friedman, ki se je podpisal pod uspešnice, kot sta Vojna svetov in Avatar: Pot vode.