Falotka Mateja je zdaj še terapevtka

Šoštanjčankovečina pozna z glasbenih odrov, kot članico uspešnega Ansambla Tapravi faloti, ki po 23 letih še vedno nastopa. A se ne udeležujejo festivalov, zato tudi v medijih niso več toliko kot nekdaj. Eden od razlogov za to, da so se nekoliko umaknili iz medijev, je tudi družina, ki si jo je ustvarila Mateja, ki je postala mamica ljubki hčerkici, njen možpa je seveda tudi glasbenik.Ob družini in glasbi pa se je Mateja zadnje mesece še bolj posvetila novi poslovni poti, saj se je izšolala za terapevtko tradicionalne evropske medicine, praktika Access Bars, in pridobila številne certifikate za energijsko terapijo. »Ja, res je, končno sem se odločila za samostojno poslovno pot in odprla podjetje z zanimivim imenom Chanayka, kar pomeni luč na koncu predora, ki je ciljna črta. In kaj počnem? S svojimi terapijami pomagam ljudem do boljšega, lahkotnejšega življenja,« na kratko razloži Mateja, ki je za mnoge še vedno tudi falotka. Nanjo se, kot pravi, obračajo ljudje s številnimi težavami, tudi zdravstvenimi. »Predvsem pa tisti, ki si želijo v svojem življenju nekaj spremeniti na bolje. Opustiti staro in začeti na novo,« nam razloži. Razvila je tudi svoj program hipnoterapije za hujšanje, obvladovanje stresa in odpravljanje anksioznosti ter našla sredstvo, ki deluje v dobro človeka. To je čudovit lava kamen z geometrijo, ki je aktiven in pozitivno vpliva na ljudi. Kot je mogoče razbrati tudi iz odzivov njenih sledilcev na facebook strani, pa s kamnom dosega odlične rezultate. »Dolga leta sem se odločala za to pot, pa se nikakor nisem mogla premakniti iz varnega zavetja (prej je delala kot vzgojiteljica v vrtcu, op. a.). Šele po petnajstih letih dela sem se tudi sama srečala s tehnikami Access Bars, potem pa naredila hitre premike. Koronačas sem namenila študiju in razvijanju programov, tehnik, si v glavi ustvarila cilje in vse je steklo, tako, kot mora. Seveda ob podpori moje družine. Pravzaprav sem iz svojega hobija naredila sebi popolno službo in zdaj v tem zares uživam,« nam pove Mateja. Pa glasba? »Ta ostaja moja ljubezen, saj sem še vedno rada na odru s svojimi fanti. In še vedno smo Tapravi faloti v enaki zasedbi, in upam, da bomo našli tudi čas, da bomo šli v studio in posneli kaj novega. Melodije in besedila nas namreč že dolgo čakajo v predalu. V resnici pa si sama tudi z glasbo napolnim baterije in dušo,« sklene falotka Mateja Grabner.