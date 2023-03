Fajercajgi zažigajo med motoristi

Leta 2003 so združili moči štirje glasbeni zanesenjaki, ki jih je povezovala ljubezen do rock glasbe. Kitarist in pevec Gregor Teršek, ki je tudi vodja skupine, ki si je nadela izvirno ime Fajercajg, je k sodelovanju pritegnil solo kitarista in pevca Primoža Škerla, danes pa v njej igrata še bobnar in pevec Borut Vovk ter basist in pevec Janez Žolnir. Štiričlanska zasedba, ki se je skozi leta kadrovsko nekoliko spreminjala, pa letos zaznamuje dvajset let delovanja. Čeprav na glasbeni sceni niso bili prisotni ves čas, nikoli niso prenehali delovati. Vseskozi sta skupini ostala zvesta ustanovna člana Teršek in Škerl. Teršek se je lani, po osmih letih, vrnil k Fajercajgu, s čimer so obnovili prodoren rockerski zvok.

Idealna za motoristično himno

Izdatno pa sta k temu pripomogla tudi dva mlada člana ritem sekcije Vovk in Žolnir. »Za najuspešnejše obdobje Fajercajga velja tisto v letih 2013 in 2014, ko smo posneli tudi svojo doslej največjo uspešnico in videospot za skladbo z naslovom Še en krog. Z njo smo se uvrstili tudi na lestvico Stop Pops 20, kjer je skladba na vrhu vztrajala kar pet tednov zapovrstjo (od sedmih možnih), preostala dva pa je bila na drugem mestu,« pravi Škerl, tudi naš nekdanji novinar in dopisnik s Celjskega. Zlasti v zadnjem letu pa so fantje okrepili avtorsko delovanje, saj prav letos praznujejo dvajseto obletnico. V ta namen nameravajo, med drugim, posneti dve udarni skladbi. »Ena je Kraljica noči, ki je na našem repertoarju že poldrugo desetletje, ter skladbo Glej, da si tu, ki ima veliko možnosti, da postane motoristična himna,« še razkriva aktivnosti v jubilejnem letu Škerl.

Tudi sicer namenjajo veliko pozornosti sodelovanju s slovenskimi motorističnimi klubi, temu primerna je tudi temeljna usmeritev v rockerske standarde (slovenske, jugo, tuje), večji je poudarek na hard rocku. Glede jubilejnega koncerta, ki ga nameravajo izvesti v Celju ali bližnji okolici, se še dogovarjajo, nasploh pa v letošnjem letu, v slogu jubileja, nameravajo odigrati vsaj dvajset koncertov. V preteklosti so si domače odre delili z drugimi sorodnimi vidnejšimi izvajalci rock glasbe pa tudi velikim delom najbolj uveljavljenih skupin z območja nekdanje skupne države.