Evrovizijski spektakel se začenja: ste slišali, kaj napovedujejo našim sosedom?

Danes se v Liverpoolu začenja težko pričakovana Evrovizija. V prvem polfinalnem večeru bodo nastopili naši južni sosedje, ki se bodo za svoje mesto v finalu borili s predstavniki držav, ki veljajo za letošnje favorite.

Poleg Let 3 bodo na odru stali še Norvežanka Alessandra Mele s skladbo Queen of Kings, Švedinja Loreen s skladbo Tattoo, Izraelka Noa Kirel s skladbo Unicorn, Finec Käärijä s skladbo Cha Cha Cha. Joker Out bodo na evrovizijski oder stopili v četrtek. Stavnice jim sicer napovedujejo zanesljivo uvrstitev v finale, če jim bo to uspelo, pa bo treba še malo počakati.

Stavnice zanesljivo uvrstitev v finale napovedujejo Finski, Švedski, Izraelu, Norveški, Češki, Moldaviji, Srbiji, Švici, Portugalski in Hrvaški. V polfinalu naj bi obtičali Nizozemska, Malta, Latvija, Azerbajdžan in Irska. Naši južni sosedi naj bi v prvem polfinalnem večeru zasedli sedmo mesto, tik za njimi pa naj bi se zvrstil srbski predstavnik Luke Black. Prvo mesto naj bi v prvem polfinalnem večeru zasedel Finec, druga pa naj bi bila pevka Loreen.