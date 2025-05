Evrovizijska karavana se seli k sosedom

Avstrijci so Evrovizijo nazadnje organizirali leta 2015, ko je Slovenijo na Dunaju zastopal duo Maraaya. Tudi prihodnje leto bo pri naših sosedih veselo, saj je avstrijski pevec JJ s pesmijo Wasted Love slavil na 69. tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki je potekalo v švicarskem Baslu. Za svoj nastop je skupno prejel 436 točk.

Na drugo mesto se je s 357 točkami po zaslugi telefonskega glasovanja uvrstil Izrael, Estonija je dobila le točko manj. Avstrija je slavila že po glasovih strokovnih žirij; te so zmagovalni pesmi podelile 258 točk, 178 točk je 24-letnik prejel še od gledalcev in poslušalcev. Zmagovalec je že v tednih pred festivalom pogosto veljal za favorita. Na zadnjih stavnicah se je uvrščal na drugo mesto za Švedsko, ki je na koncu zasedla četrto mesto.

Kot zanimivost, v popolnem nasprotju s preteklim letom v finalu ni nastopila nobena izmed držav bivše Jugoslavije.

»Moje sanje so se uresničile. Hvala vsem. To je nad mojimi najdrznejšimi sanjami,« je na tiskovni konferenci po koncu finala dejal 24-letni JJ, čigar pravo ime je Johannes Pietsch. »Ljubezen nikoli ni zapravljena. To je najmočnejša sila na svetu. Širimo več ljubezni,« je še dejal.

Estonski pevec Tommy Cash je s pesmijo Espresso Macchiato buril duhove v Italiji, a je priznal, da to ni bil njegov namen. FOTO: REUTERS

Velik razkorak med žirijo in gledalci

Dan po finalnem večeru duhove buri predvsem velika razlika v podeljenih točkah občinstva in strokovnih žirij. Slovensko so sestavljali Gregor Strasbergar, Urban Koritnik, Eva Boto, Ana Soklič in Jon Vitezič. Njihove točke je sporočila Lorella Flego. Slovenska žirija je 12 točk namenila Italijanom, 10 jih je dala Avstriji, 8 Švici, 7 Estoniji, 6 Švedski, 5 Ukrajini, 4 Nizozemski, 3 Franciji, 2 Norveški in 1 Portugalski. Občinstvo v Sloveniji je 12 točk prav tako namenilo Italiji in 10 Avstriji. Osem točk so namenili Albaniji, 7 Estoniji, 6 Izraelu, 5 Švedski, 4 Luksemburgu, 3 Ukrajini, 2 Norveški in 1 Islandiji. Posameznik je lahko z ene naprave oddal največ 20 glasov, glasovati pa je bilo mogoče že od začetka večera.

Pred začetkom finala so potekali propalestinski protesti, na katerem so udeleženci vzklikali gesla v podporo Palestini in zahtevali izključitev Izraela s tekmovanja. FOTO: AFP

Pozivi k izključitvi in utišani protesti

Glede na podeljene točke je bila presenečenje večera vsekakor Yuval Raphael, ki je izraelske barve zastopala s pesmijo New Day Will Rise. Stavnice so namreč Izraelu napovedovale uvrstitev okoli sedmega mesta, a je bila na koncu druga. Od občinstva je sicer prejela daleč največ točk, in sicer 297, a njenemu nastopu niso bile enako naklonjene strokovne komisije, od katerih je prejela le 60 točk. Tudi letošnjo Evrovizijo so zaznamovali protesti zaradi sodelovanja Izraela, po spletu so celo zaokrožili posnetki iz dvorane, od koder so varnostniki grobo odstranili vse tiste, ki so pod odrom protestirali proti genocidu v Gazi in v rokah vihteli palestinsko zastavo.

Yuval Raphael je zasedla drugo mesto. FOTO: REUTERS

Pred začetkom tekmovanja je približno 70 nekdanjih tekmovalcev Evropsko radiodifuzno zvezo pozvalo, naj izključi izraelsko javno radiotelevizijo Kan. V želji po izključitvi Izraela v luči dogodkov v Gazi so se oglasile tudi druge članice EBU, vključno z našo nacionalno televizijo, pa tudi skoraj 30 evroposlancev.

Za odlično vzdušje v dvorani sta poskrbela drugouvrščena tekmovalca iz let 2024 in 2023 – hrvaški pevec Baby Lasagna in Finec Käärijä. FOTO: AFP

Klemen Slakonja je bil daleč od finala

Po dveh letih tokrat nismo imeli možnosti navijati za Slovenijo. Slovenski predstavnik Klemen Slakonja se s pesmijo How Much Time Do We Have Left v torkovem polfinalu ni uvrstil v sobotni finale. Kot so organizatorji sporočili po koncu tekmovanja, je Slakonja prejel 23 točk in se skupaj z Belgijo uvrstil na 13. mesto. Po polfinalnem večeru, ki je v njem pustil priokus razočaranja, je dejal, da je celotna ekipa dala vse od sebe, a to ni bilo dovolj. Dodal je, da so na podlagi komentarjev poznavalcev dogodka upali celo na »več kot le na finale«.

Niti obrat na glavo mu ni pomagal priti v finale. FOTO: EBU