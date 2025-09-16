Evrovizija v kaosu: že pet držav grozi z bojkotom zaradi udeležbe Izraela, med njimi Slovenija

Kriza okrog Evrovizije se poglablja. Nizozemski javni zavod AVROTROS je potrdil, da se bo Nizozemska pridružila Sloveniji, Islandiji, Španiji in Irski ter bojkotirala tekmovanje za Pesem Evrovizije prihodnje leto, če bo nastopil Izrael.

V izjavi za javnost so poudarili: »Pesem Evrovizije je bila ustanovljena leta 1956, da bi po obdobju vojn in razdeljenosti povezala ljudi. Od začetka pred sedemdesetimi leti je glasba njeno srce in združevalna sila, temeljne vrednote pa so mir, enakost in spoštovanje.« Ob tem pa so dodali, da »v trenutnih razmerah ne morejo več opravičiti sodelovanja Izraela, glede na hudo in dlje časa trajajoče človeško trpljenje v Gazi«.

Podobno je tudi irski RTÉ je tudi AVROTROS izrazil skrb za svobodo medijev ter zatrdil, da obstajajo dokazi o vmešavanju izraelske vlade v tekmovanje leta 2025 in da je bil dogodek uporabljen »kot politično orodje«. »Človeško trpljenje, zatiranje medijske svobode in politično vmešavanje so v nasprotju z vrednotami javnega medijskega servisa,« so zapisali.

Rusija izključena, Izrael pa ne

Že prej je irski RTÉ opozoril na napade na novinarje in preprečevanje dostopa medijev do Gaze. Španski minister za kulturo Ernest Urtasun je ta teden izjavil, da tudi Španija razmišlja o umiku iz tekmovanja, če Izrael ostane v izboru. »Ne moremo normalizirati sodelovanja Izraela na mednarodnih dogodkih, kot da se ne dogaja nič,« je dejal v intervjuju za TVE. »Ne nastopa posameznik, temveč nekdo, ki zastopa državo.«

Tudi lanskoletni zmagovalec je javno izrazil željo, da bi Izrael izključili. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Urtasun je opozoril, da bo treba »ukrepati«, če bo Izrael sodeloval tudi leta 2026, in spomnil, da je španski premierže pozval EBU, naj Izrael izključi iz tekmovanja. »Ko je bila Rusija po invaziji na Ukrajino izključena iz vseh tekmovanj, se nihče ni pritoževal – enako bi morali storiti zdaj,« je bil jasen Sánchez.

Urtasun je ob tem poudaril, da kritika izraelskih dejanj ni antisemitizem, ter izraelsko vlado označil za »genocidno«. S tem so se omenjene države pridružile več kot 70 nekdanjim tekmovalcem, ki so podpisali odprto pismo z zahtevo po izključitvi Izraela in njegovega nacionalnega zavoda KAN iz Evrovizije.

Tudi lanskoletni zmagovalec, avstrijski pevec JJ, je javno izrazil željo, da bi Izrael izključili iz Evrovizije 2026.

Mednarodno kazensko sodišče: gre za genocid

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je rok za odstop brez kazni podaljšala do decembra, ko naj bi na generalni skupščini sprejeli končno odločitev o sodelovanju Izraela.

Od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je več strokovnjakov Združenih narodov ocenilo, da izraelska vojaška dejanja v Gazi predstavljajo genocid, Mednarodno kazensko sodišče v Haagu pa je ugotovilo, da so obtožbe o genocidu verodostojne.

Pred mesecem dni je organizacija IPC uradno sporočila, da prebivalci Gaze trpijo zaradi »umetno povzročene« lakote – kljub trditvam izraelske vlade.

70. obletnica Evrovizije bo potekala na Dunaju. Polfinala bosta 12. in 14. maja 2026, veliki finale pa 16. maja.