Evrovizija: ste jo videli, kako je v živo »delala« maslo z razširjenimi nogami?

Gledalce Pesmi Evrovizije je presenetil nastop gospe, ki je v živo z razširjenimi nogami »delala« maslo. Mnogi so se spraševali, kaj se dogaja, šlo pa je za referenco na pesem My Słowianie - We Are Slavic, s katero sta Donatan & Cleo leta 2014 zastopala Poljsko na tekmovanju, poroča Index.hr.

Poglej si posnetek.

Finale Evrovizije na BBC z rekordnim številom gledalcev

Sobotno finale 67. tekmovanja za pesem Evrovizije v britanskem Liverpoolu je bilo na televizijskih programih britanske javne medijske korporacije BBC najbolj gledan finale tega glasbenega tekmovanja v njegovi zgodovini.

Neposredni prenos si je v povprečju ogledalo 9,9 milijona gledalcev, največ pa jih je bilo 11 milijonov, ki so spremljali švedsko pop zvezdnico Loreen, ki se je nato s svojo drugo zmago na Evroviziji zapisala v zgodovino, in britansko udeleženko Mae Muller, ki se je na koncu med 26 državami uvrstila na predzadnje mesto. S tem so podrli prejšnji rekord gledanosti, ko si je tekmovanje v povprečju ogledalo 9,5 milijona ljudi. Na televizijskih programih BBC si je skupaj z obema predizboroma glasbeno prireditev ta teden ogledalo 27 milijon gledalcev v Veliki Britaniji, piše na spletni strani BBC.

Loreen je zmagala drugič in je druga, ki ji je to uspelo

Z zmago Loreen s pesmijo Tattoo se je Švedska v zgodovino prireditve vpisala tudi s tem, da je na njej zmagala že šestič, tako kot Irska. Loreen pa je zmagala drugič in je druga, ki ji je to uspelo po Ircu Johnnyju Loganu.

Švedska bo tako prihodnje leto 50 let po zmagi švedske skupine Abba v Brightonu s hitom Waterloo znova gostila tekmovanja za pesem Evrovizije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Slovenski Joker Out so si v soboto s 78 točkami zagotovili 21. mesto.