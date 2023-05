Evrovizija malo drugače: tega vam na televiziji niso pokazali (VIDEO)

Evrovizijski oder ni le oder, na katerem se zvrstijo odlični vokalisti, temveč tudi prizorišče, ki postreže z najbolj drznimi, odštekanimi in edinstvenimi nastopi. Postavitve se od točke do točke močno razlikujejo, in da vse teče, tako kot mora, je potrebnega veliko usklajevanja, hitrosti in točnosti. Medtem ko smo gledalci pred malimi ekrani spremljali predstavitev glasbenih izvajalcev, je tehnična ekipa hitela s pripravami na naslednji nastop. Kako je vse skupaj videti, lahko zdaj vidite tudi vi, saj je Paul Jordan, ki je stal med publiko, vse skupaj posnel in objavil na spletu.

Opisal je, kako impresivna je evrovizijska produkcijska ekipa, ki mora oder pripraviti v manj kot minuti. Na posnetku lahko vidite, kako je ekipa pripravila oder za nastop finskega predstavnika.

Dodal je še, da drži, da gledalci v dvorani res ne vidijo nastopa tako kot gledalci pred malimi zasloni, a je zaradi atmosfere v dvorani vse skupaj toliko bolje.

Zabavali pa se boste tudi ob posnetku rajanja tekmovalcev, ko je na odru nastopila zadnja tekmovalka - Britanka Mae Muller.