Evropo tresejo evrovizijski škandali! Nemo razbil pokal, moralni zmagovalec Hrvat

Evropo tresejo evrovizijski škandali. Letos jih je bilo toliko, da je bila osredotočenost zgolj na glasbo skoraj nemogoča, tudi zato, ker so si incidenti sledili s hitrostjo filmskega traku. Prvi nebinarni zmagovalec 68. tekmovanja za Pesem Evrovizije Nemo, ki zase pravi, da ni ne ženska ne moški, pesem The Code (koda) pa da pripoveduje prav o izzivih »nevtralnih«, je na krilih strokovne žirije, prvič po Celine Dion in 36 let kasneje, Švici pripel zmago. Nemo, ki je pričakoval, da ga ne bodo naslavljali z ona ali on, ampak oni, se je v evrovizijsko knjigo rekordov zapisal kot prvi, ki je dobil najmanj točk publike (226) do zdaj, hkrati pa je prvak med zmagovalci, saj še nihče v zgodovini ni dobil toliko točk stroke (365).

Ponovila se je lanska zgodba

Strl je življenjsko kodo, komaj dobro odložil zastavo v rumeni in beli barvi vijoličnih ter črnih vodoravnih trakov, nebinarno zastavo ponosa, ki jo je ljubeče vihtel, že je na odru polomil zmagovalni kristalni mikrofon – in svoj prst. Udarniškemu veselju pritiče njegovo zavedanje, da mu je za vrat dihal resen konkurent, ljubljenec Evrope Baby Lasagna, sicer uradni zmagovalec prvega polfinalnega večera, ki je Hrvaški pripel najboljšo uvrstitev do zdaj, drugo mesto. Po glasovanju srbske žirije, ki je predstavniku lepe njihove naklonila vseh možnih 12 točk, smo priča obujeni bratski ljubezni med državama, ki so jo nespretni politiki ohladili.

Hrvat je pristal na drugem mestu. FOTO: AFP

Med narodoma zaradi dodeljenih točk zdaj vlada pristna ljubezen. Ni pa hrvaški narod samo zadovoljen, zahtevajo namreč zamenjavo vodstva Hrvaške televizije, ki je Baby nacionale, kot so ga poimenovali ljudje, vpoklicala v izbor, šele ko se je Dori odpovedala njegova kolegica, držijo pa se tudi na nas, ker smo jim po strokovni plati poslali »samo« šest točk (po mnenju slovenskih glasovalcev pa je bil prvi). Leden tuš, s katerim je Baby Lasagnjo utišala stroka, je bil enak lanskoletni zgodbi, ko je raper Käärija zaradi stroke pristal na drugem mestu, Loreen pa s protežiranjem strokovne komisije zmagovalka. Ta je vnaprej povedala, da izraelski predstavnici, sicer zmagovalki drugega polfinalnega večera, ki je ves čas, ko ni imela obveznosti, preživela v hotelu, v primeru zmage kipca ne bo predala.

Protesti in žvižgi

Pri Izraelki Eden Golan nič niso prepustili naključju, a aktivistov, ki se zaradi morije v Gazi niso sprijaznili z njenim sodelovanjem, niso povsem utišali. Publiko, ki jo je redno izvižgavala v dvorani, so cenzurirali, njihove somišljenike pred dvorano pa aretirali, med njimi so na hladno pospremili tudi najbolj znano Greto Thurnberg. Tik pred finalnim večerom se je švedska policija ukvarjala še z nizozemskim predstavnikom Joostom Kleinom, ki so mu ljudje napovedovali lepo uvrstitev, Evropska radiodifuzna zveza ​(EBU) pa ga je pet pred dvanajsto, ne da bi javnost obvestili o natančnem vzroku, diskvalificirala in zadevo odstopila v reševanje možem postave. Izjemno razočarana Nizozemska zato protestno ni sporočila svojih glasov, lanskoletni moralni zmagovalec Käärija, ki so mu morali najti zamenjavo, tudi ne, prav tako predstavnica norveške državne žirije Alessandra Mele. Na generalki se ni predstavila predstavnica Irske Bambie Thug, ki je EBU, potem ko so v areni v Malmöju ugasnili luči ter spustili zavese, poslala v tri krasne. Francoski predstavnik Slimane je med generalko prekinil nastop ter šov nadomestil z govorom o miru. Drastične poteze EBU je občinstvo kaznovalo z izvižgavanjem izvršnega nadzornika pesmi Evrovizije Šveda Martina Österdahla, ki je v družbi soodločevalcev sedel v dvorani.

Nizozemski predstavnik je bil diskvalificiran, kar je dvignilo nemalo prahu. FOTO: REUTERS

Raiven je s 27 točkami na 23. mestu. FOTO: AFP

Raiven je svojo nalogo opravila, kot se za umetnico njenih sposobnosti spodobi. Žal je nis(m)o pričakali na trgu glavnega mesta, kot so včeraj njenega hrvaškega kolega, in to z velikim pompom, ki ga je organiziral prvi mož Zagreba Tomislav Tomašević, prepričan, da je treba strokovno žirijo pri priči in nepovratno ukiniti. Pevec je delil avtograme, v roko mu je segel celo premier Andrej Plenković. Namesto slavnosti, ki bi si jo slovenska predstavnica zaslužila, smo v pričakovanju odločitve Komisije za preprečevanje korupcije, ki nam je v petek odgovorila, da so morebitne nepravilnosti v zvezi z izborom Raiven za predstavnico Slovenije »v zaključni fazi predhodnega preizkusa«.