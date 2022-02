Evforija jo je strla

Tudi letos bomo Slovenci v sosednjo Italijo poslali svojega evrovizijskega predstavnika. Skozi prvo sito so se minuli konec tedna na izboru Ema Freš prebili najboljši štirje, ki so šele na začetku svoje glasbene poti. Ena izmed njih je Leya Leanne, ki se je slovenskemu občinstvu predstavila s skladbo Naked.

»To je bila zame čudovita izkušnja, ker sem se kot sveža izvajalka lahko predstavila večjemu občinstvu, na to pot pa sem se odpravila brez pričakovanj, vodile so me samo strast, volja in želja, da ljudje začutijo mojo ljubezen do glasbe,« z navdušenjem pove mlada pevka. Njeno veselje je bilo ob uvrstitvi v polfinalni večer nepopisno. »Ko sem zaslišala svoje ime, sem se od evforije strla, ker sem v tem trenutku dojela, da so se ves trud in neprespane noči res izplačali, saj sem trdo delala in v pesem vložila celo svojo dušo. Takrat se mi je odvalil kamen od srca in oblila me je sama sreča!« pove. Skladbo je ustvarila s pomočjo priznane mednarodne evrovizijske ekipe – eden od avtorjev je napisal pesem za izvajalko, ki je že slavila na velikem evrovizijskem odru.

»Moja ekipa je čudovita in res se dobro razumemo. Na tej poti so z mano Shawn Myers in Jonas Gladnikoff. Shawn je napisal besedilo, v katero sem se takoj zaljubila, Jonas pa je delal začetno produkcijo. Pesem mi je bila že na začetku všeč, zato sem se sama lotila produkcije od začetka, seveda z Jonasovimi harmonijami, vse kitare je po mojih idejah odigral Igor Potočnik, ki je zares izvrsten kitarist. Pesem je začela dobivati celotno podobo in tako se je rodil moj evrovizijski otrok,« še pove nasmejana Leya Leanne, ki bo v polfinalnem večeru nastopila pod zaporedno številko 5.