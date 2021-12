Eva Boto ljubosumna in posesivna

Mlada slovenska pevka Eva Boto je sklenila, da je bilo letošnje leto odlična priložnost za glasbeno eksperimentiranje. Začutila je, da je čas, da se svojim oboževalcem pokaže tudi v novi luči.

Za videospot prejšnje skladbe se je odločila za nenavadno, lahko bi rekli celo drastično potezo, za vlogo so jo namreč močno postarali, za videospot nove skladbe, ki nosi naslov Misliš na njo, pa se je odločila za značajsko spremembo. Eva, za katero sicer pravijo, da je zabavna, simpatična in topla, je v novem videospotu ljubosumna in posesivna ženska, ki zaradi svojih negativnih pogledov na svet izgubi stik z realnostjo.

S tem, ko se preizkušam v drugačnih vlogah, se naučim tudi marsikaj o sebi.

Povsod vidi znake varanja, ne spi in podobno. Pravi, da je tudi sicer kdaj ljubosumna, kar je normalen človeški odziv. Zakaj se je odločila pokazati v tako nesimpatični podobi? »Zelo rada imam izzive, sploh če so zunaj moje cone udobja. Vsi vedno delamo stvari v nekih ustaljenih, varnih okvirih, ne zavedamo pa se, da si za svojo rast moramo upati več, biti drugačni od drugih. S tem, ko se preizkušam v drugačnih vlogah, se naučim marsikaj o sebi,« pravi Eva, ki je pesem napisala skupaj s Tomijem Purichom in Žanom Serčičem, ta je poskrbel tudi za aranžma in produkcijo. Eva prizna, da se je sprva malce bala v svet poslati to pesem, saj ni bila prepričana, kako se bo nanjo odzvalo njeno občinstvo.

»Ne vem, zakaj me je bilo na neki način strah, kako bodo ljudje to sprejeli, po drugi strani pa sem se skupaj z ekipo res vživela v celoten proces ustvarjanja in bila na koncu zadovoljna z rezultatom. Bila sem brez kakih pričakovanj, odzivi pa so več kot odlični in komaj čakam, da bomo to pesem peli skupaj na koncertih v živo,« je zadovoljna pevka, ki je v sredo praznovala rojstni dan.

Eva se je odlično vživela v vlogo. FOTO: YOUTUBE

»Bilo je delovno. Čakajo me gostovanja na televiziji in radijskih postajah, saj je promocija nove pesmi v polnem teku, si bom pa zagotovo privoščila vmes kakšen dober kos torte, glede tega ni prav nikakršne dileme,« še pravi Eva in doda, da bo na svojih 26 let nazdravila s prijatelji in družino.