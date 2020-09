Eurosong kmalu tudi s tekmovalci iz Amerike?

FOTO:

Je eden izmed najbolj gledanih nešportnih dogodkov na svetu, spremljajo ga tudi v državah, ki ne sodelujejo na tekmovanju, in ima do 600 milijonov gledalcev. Izbor za pesem Evrovizije je priljubljen tudi v Združenih državah Amerike, Kanadi, na Novi Zelandiji in Kitajskem.Še najbolj pa v Avstraliji, kjer je zelo veliko evropskih priseljencev. Zato so leta 2015 organizatorji izjemoma dovolili avstralski nacionalni televiziji, da kot gostja sodeluje na tekmovanju. Ker je bila njihova pesem uspešna, so Avstralijo povabili k sodelovanju tudi leta 2016 in odtlej vsako leto. Od leta 2000 prenašajo tekmovanje tudi po internetu na spletni strani Evrovizije. Zdaj pa naj bi se šovu pridružile tudi ZDA.V ZDA v resnici o šovu ne vedo veliko, raje se iz Evrovizije norčujejo. Res pa je, da so jo samo enkrat prenašali, in to je bilo leta 1971 v času hladne vojne, ko je bilo tekmovanje v Dublinu. Takrat se je šušljalo, da bi pristopile tudi ZDA, a je ostalo zgolj pri ugibanju. Zdaj je menda vse skupaj postalo resneje.