Eni na fitnes, oni pa v klet: band iz Laškega na sceni že 22 let

Skupina Marvin iz Laškega je pred 15 leti kot prva pri nas izdala spletni album z naslovom 5 minut prepozn. Fantje in dekle pa so še aktivni tudi po 22 letih in še vedno ustvarjajo.

»Nekaj neprecenljivega je, ko se konec tedna dobiš s svojimi frendi in se za nekaj ur prepustiš čisti kreativni energiji ustvarjanja glasbe. Eni gredo na fitnes, mi pa v klet. Taki smo marvini,« pravi Janez Benedek, eden od ustanovnih članov, ki se iz zobozdravnika in očeta treh otrok v prostem času prelevi v kitarista, pevca in avtorja glasbe in besedil, saj se neznansko rad poigrava z besednimi zagonetkami. Kot avtor se je podpisal tudi pod najnovejšo rock balado z naslovom 100 strganih strun. »To je skladba o slutnji.

O nedolžnosti, ki trči v sol in arniko življenjskih izkušenj. In o sladko-grenkem vrtiljaku, ki se vrti okrog mladostne vznesenosti in (ne)uresničenih sanj. Dodatno svežino je skladbi vdihnila mlada obetavna pevka iz Laškega Zarja Nemec. Kdo ve, morda je vse za nazaj in za naprej res že zapisano v našem DNK, kot se z idejo v animiranem videu poigrava enkraten režiser in montažer Miloš Radosavljević,« pravi Benedek. Člani Marvin banda, mimogrede, poimenovali so se po depresivnem robotu iz znanstvenofantastične klasike Štoparski vodnik po galaksiji avtorja Douglasa Adamsa, pa so najbolj ponosni, da so se minuli teden s skladbo 100 strganih strun uvrstili tudi med predloge na domači lestvici Vala 202 za popevko tedna. Zasluženo, saj že vseh 22 let ustvarjajo izključno avtorsko glasbo.

Z idejo o zapisu v DNK se je v animiranem videu za skladbo 100 strganih strun poigral Miloš Radosavljević.

»Sprehajamo se po glasbenih galaksijah klasičnega rocka, novega vala, punka in alternativnega kantavtorstva. Prisegamo na avtentičnost, surovo nežnost in samosvojo držo,« pravijo Janez Benedek, bobnarka Lucija Berce, basist Marko Radosavljević, kitarist Goran Koražija, pevka Zarja Nemec in klaviaturist Peter Penko. Slednji se je pod skladbo podpisal tudi kot producent zvoka, ob inženirju zvoka Marku Jurkošku.