Emmyje bodo zvezdniki sprejemali v pižamah

Rekordni Watchmen

Letošnji emmyji so prinesli tudi dve posthumni nominaciji, in sicer igralcu Fredu Willardu in režiserki Lynn Shelton.

160

nominacij je požel Netflix, sledi pa mu HBO s 107 nominacijami.

Letošnja podelitev prestižnih nagrad emmy, s katerimi se Ameriška televizijska akademija pokloni tistim stvaritvam malih zaslonov, ki so v preteklem letu postregle z največjimi presežki televizijske produkcije, ne bo takšna, kot smo je vajeni. Kajti medtem ko so bili medijski žarometi običajno uprti v rdečo preprogo in je radovedna javnost kritično presojala večerne toalete igralcev in igralk, bomo zvezdnike tokrat lahko opazovali v precej bolj sproščenem okolju, ko bodo morebiti oblečeni le v pižame. Verjetno sicer pižame modnih oblikovalcev, a še vedno pižame. Zaradi pandemije, tako je zdaj padla kocka, bo podelitev namreč potekala virtualno, nominirance bodo posneli v njihovih domovih in na drugih lokacijah, dogodek − tega bo povezoval− pa bo prenašala televizija ABC.»Največja in najpomembnejša prireditev televizijske umetnosti še vedno bo. Le da tokrat ne bo treba vam priti v losangeleško dvorano Microsoft Theatre, ampak bomo mi prišli kar do vas!« je Ameriška televizijska akademija že obvestila vse nominirance, ki pa so le dan prej izvedeli, da so se znašli v letošnji dirki za zlate emmyje.Veliki dogodek, ki bo hkrati prva večja podelitvena slovesnost v Hollywoodu po začetku pandemije, bo potekal 20. septembra. In čeprav bo zaradi okoliščin vse nekoliko manj formalno kot poprej, so organizatorji odločeni poskrbeti, da bodo veljaki televizijskega sveta nenavadnim okoliščinam navkljub zablesteli. »Poskrbeli bomo, da boste videti izjemno,« so zapisali in dodali, da bodo uporabili vrhunsko tehnologijo, marsikaj pa bodo prepustili tudi nominirancem samim. »Želimo sodelovati pri oblikovanju vaših trenutkov, obenem pa bi radi, da nas vodite – kje in s kom želite biti in kaj si želite obleči. Všeč nam bo sicer, če boste želeli biti v svečani opravi. Če pa ste v Veliki Britaniji in je ura tri zjutraj, si boste morda hoteli nadeti dizajnersko pižamo ter se javiti iz postelje.« Sploh slednje bi utegnilo precej zanimati oboževalce, ki bi verjetno z veseljem videli zvezdnike, običajno brezhibno zloščene, kot navadne smrtnike, morda s kakšnim laskom, ki štrli v napačno stran.Čeprav bo prireditev potekala v drugačnem formatu kot doslej, boj za prestižne nagrade ne bo nič manj napet, predvsem med televizijskima mrežama Netflix in HBO, katerih stvaritve so prejele največ nominacij. A medtem ko je največ nominacij požel Netflix, in sicer kar 160, je HBO-jeva serija Watchmen tista, ki se ponaša z letošnjim rekordnim številom 26 nominacij.