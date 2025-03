Eltonu Johnu se je zdravstveno stanje zelo poslabšalo: ne more več deliti avtogramov

4. aprila bo izšel nov studijski album legendarnega britanskega rock pevca, tekstopisca in skladatelja Eltona Johna z naslovom Who Believes In Angels?.

8. julija 2023 je John z zadnjim koncertom na poslovilni turneji po svetu zaključil svoje koncertiranje, konec lanskega poletja pa razkril, da je zaradi hude okužbe oči, ki ga je poleti doletela med bivanjem v Franciji, oslepel na desno oko, vid na levem pa je močno omejen.

»Zdravim se, vendar je to izjemno počasen proces. Nekaj časa bo trajalo, da bom znova videl na prizadeto oko,« je 77-letnik tedaj zapisal v izjavi, ki jo je delil na družbenih omrežjih.

Sedaj se mu je stanje poslabšalo do te mere, da je moral spremeniti svoj podpis, poroča Daily Mail.

Oboževalce, ki so kupili posebno izdajo njegovega prihajajočega albuma, za katerega se je celo bal, da ga zaradi težav z zdravjem ne bo mogel končati, je opozoril, da njegov avtogram ni več isti in da ga je moral spremeniti zaradi svojega zdravstvenega stanja.

Glasbenik se je na omejeno serijo plošč z njegovim podpisom podpisal le z začetnico E in znakom x, ki označuje poljub.

FOTO: AP

Decembra je z možem Davidom Furnishom, s katerim ima dva sinova in ki se mu v javnosti pogosto zahvali za vso podporo, obiskal gledališče Dominion v londonskem West Endu, kjer je bila na odru muzikal Hudičevka v Pradi in v govoru ob tej priložnosti povedal:

»Kot nekateri od vas morda veste, sem imel težave, zdaj pa sem izgubil vid. Nisem mogel gledati predstave, vendar sem užival v poslušanju.«