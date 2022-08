Elton John in Britney Spears posnela duet

Glasbena zvezdnika Elton John in Britney Spears bosta združila moči in posnela singel Hold Me Closer. Več podrobnosti še ni znanih, bo pa to prvo tovrstno sodelovanje med britanskim legendarnim glasbenikom in ameriško princeso popa ter prvi novi projekt Britney Spears po več letih glasbenega zatišja.

Naslov pesmi temelji na besedilu uspešnice Tiny Dancer z začetka 70. let preteklega stoletja, ki jo je John napisal skupaj z dolgoletnim umetniškim partnerjem Berniejem Taupinom.

Novica je v javnost prišla po večdnevnih spletnih ugibanjih oboževalcev, ali bo glasbeni par res združil moči, ter le nekaj tednov po novici, da se je pevkina dolgo želena nosečnost končala s splavom, in dva meseca po njeni poroki s Samom Asgharijem.

Pevka, ki je zaslovela že kot najstnica, je sicer od konca lanskega leta, ko je kalifornijsko sodišče dokončno odpravilo skrbništvo njenega očeta Jamesa Spearsa nad njo in njenim premoženjem, svobodna. Že tedaj je navdušena nad novimi razmerami povedala, da je odprta za najrazličnejše poslovne možnosti, objavila pa je tudi fotografijo o nastajanju nove skladbe.

Britney Spears je nastopala in pela že kot otrok, zaslovela pa je leta 1999 z izdajo prvega albuma Baby One More Time. Leta 2007 je po številnih težavah v zasebnem življenju na očeh javnosti doživela živčni zlom. Zaradi več dogodkov, ki naj bi pričali o njenem slabem psihičnem stanju, je skrbništvo, kar se je zdelo sporno ali vsaj nenavadno, nad njo prevzel oče.

Kmalu se je vrnila k nastopanju in izdala tri albume, se pojavila v različnih televizijskih oddajah ter izpeljala glasbeno rezidenco Las Vegasu. A januarja 2019 je oznanila, da do nadaljnjega odpoveduje nastope, vse glasnejša pa je postala zardi skrbništva. V čustvenih sodnih pričevanjih in na družbenih omrežjih je trdila, da je ureditev njenega skrbništva kruta, in očeta ter druge obtožila, da zlorabljajo sistem.

Britanski pevec, pianist in skladatelj Elton John je v svoji glasbeni karieri, ki traja že šest desetletij, prodal več kot 300 milijonov plošč, s čimer je postal eden izmed najuspešnejših glasbenikov vseh časov. V glasbeno zgodovino se je že zapisal z uspešnicami, kot so Rocket Man, Your Song in I'm Still Standing.