Elektronski raj v objemu narave (FOTO)

Na idiličnem sotočju rek Soče in Tolminke, obdanem z neokrnjeno naravo Tolminskega, bo letos od 9. do 13. julija že šestič potekal festival elektronske glasbe Butik. Dogodek, ki se namerno izogiba množični produkciji in tekmovanju v številkah, ostaja zvest svojemu imenu – butičen, premišljen in intimen. Od svoje prve izvedbe leta 2019 se drži načela: raje majhen in kakovosten kot velik in povprečen. Število obiskovalcev je omejeno na 3000 – a ne zaradi logističnih omejitev, temveč zaradi premišljene vizije.

Festival so zasnovali domačini iz Tolmina, sčasoma pa so se jim pridružili sodelavci iz različnih koncev Slovenije. Čeprav zanimanje za sodelovanje prihaja tudi iz tujine, ostajajo zavezani predvsem sodelovanju z domačimi partnerji – verjamejo, da je vsaka tovrstna izkušnja pomembna za rast slovenske glasbene in produkcijske scene.

Butik je močno povezan s prostorom, kjer nastaja. Narava ni le kulisa, temveč osrednji element festivalske izkušnje. Produkcija ne zakriva okolja – nasprotno, poudarja ga. Festival se zaveda, da je narava eden najpomembnejših »nastopajočih«, in jo obravnava z veliko spoštovanja.

Glasba se giblje od housa do techna ter vsega vmes.

Čeprav je festival majhen, ima presenetljivo mednarodni doseg. Že prvo leto je skoraj polovica obiskovalcev prišla iz tujine, danes pa na Butik prihajajo ljudje iz več kot 55 držav. Tolmin je tako poleti stičišče ljubiteljev elektronske glasbe z vsega modrega planega. Slovi po iskrenem vzdušju, kar potrjuje tudi dejstvo, da so bile vstopnice za letošnjo edicijo razprodane v treh dneh.

Trajnostni pristop je v Butik vgrajen od začetka – z uporabo pralnih kozarcev, ločevanjem odpadkov in kavcijskim sistemom. Eden novejših ukrepov so žepni pepelniki, ki so se izkazali za zelo učinkovite. »Ko smo prvič uvedli žepne pepelnike, nismo vedeli, kaj pričakovati – ali jih bodo ljudje sploh uporabljali ali ne. Na koncu so se izkazali za pravi hit. Opazno se je zmanjšalo število nepravilno odvrženih cigaretnih ogorkov, kar močno olajša delo naši čistilni ekipi in pomaga ohranjati prizorišče čisto ves čas. Zanimivo pa je, da nas obiskovalci glede teh pepelnikov kontaktirajo še dolgo po festivalu – sprašujejo, kje bi lahko dobili še kakšnega, ker jih redno uporabljajo,« pove Romina Gerbec iz organizacijske ekipe.

Poteka na prizorišču z več kot četrt stoletja dolgo festivalsko tradicijo. FOTO: Karl Magee

Butik se programsko osredotoča na underground elektronsko glasbo – brez togih žanrskih omejitev. Letos bo gostil več kot 75 domačih in mednarodnih ustvarjalcev. Med debitanti so letos med drugim Carlos Valdes, DJ Maria, Francesco Farfa, John Talabot, Sugar Free, Christian AB, Josey Rebelle, livwutang, Paquita Gordon, Vlada, Pariah in Fafi Abdel Nour. Poleg njih se vračajo stalni favoriti, kot so Ryan Elliott, Eris Drew in Jane Fitz. Organizatorji obljubljajo, da bo letošnja izdaja glasbeno najbolj raznolika in kakovostna doslej.

Festival si prizadeva tudi za podporo domači sceni – vsaj tretjina izvajalcev prihaja iz Slovenije, polovica iz širše regije. V okolju, kjer primanjkuje podporne infrastrukture za razvoj glasbenikov, je Butik ena redkih platform, ki omogočajo stik z mednarodnim občinstvom. »Zavedamo se, kako težko je prebiti meje tako majhnega trga, zato želimo domačim ustvarjalcem ponuditi odskočno desko,« poudarjajo organizatorji.

Festival je tudi eden od soustanoviteljev Festivalskega fonda, v katerem sodelujejo še s festivaloma Punk Rock Holiday in Tolminator. V zadnjih treh letih so lokalnim društvom skupaj donirali že več kot 35.000 evrov.

Butik poteka na prizorišču z več kot četrt stoletja dolgo festivalsko tradicijo. Občina Tolmin je v zadnjih letih uvedla nova pravila za prirejanje dogodkov, vključno s festivalsko takso in omejitvijo 5000 obiskovalcev na dan. Za Butik te spremembe niso bistvene – njihova lastna omejitev ostaja nižja, ta je, kot rečeno, 3000 ljudi. »Če bodo sredstva iz takse smiselno porabljena za dobro lokalne skupnosti, bomo z veseljem prispevali,« pravijo organizatorji.

Butik tako ostaja zvest svoji filozofiji: majhen, srčen in iskren festival z globalnim dosegom in lokalnimi koreninami.

Letos bodo gostili več kot 75 domačih in mednarodnih ustvarjalcev. FOTO: Arin Rapus